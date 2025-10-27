BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 123 auf 124 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 163EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 123

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

