BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 123 auf 124 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 163EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 124
Kursziel alt: 123
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 124
Kursziel alt: 123
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte