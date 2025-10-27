Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und China

cashburner99 schrieb 21.10.25, 14:28

....

Oh, da entschuldige ich mich natürlich in aller Form! Wenn um 20 Uhr eine solch exakte Angabe kommt, dann hätte ja tatsächlich jeder dabei sein können! Bei aller Liebe, aber das ist kompletter Bullshit! Wenn der da oben bleibt, dann kurz vor 22 Uhr einen short?!? Weder das er es gemacht hat noch wie weit oben, aber ich vermute mal, dass R23 und Blanko123 von der selben IP Adresse aus schreiben und damit hat sich das Thema für mich erledigt[/quote]





Es gibt keinerlei Grund sich für irgendwas zu entschuldigen.... alle können den gestrigen Abend zurück lesen. :look:

Da gab es natürlich keine öffentliche Short Empfehlung, mitnichten konnte "jeder dabei sein".



Einfach nur das übliche Hütchenspiel..... und wenn man dieses Forum gedanklich von jeglicher Art ernstgemeintem Austausch in Sachen Börse trennt, sogar ganz lustig. 🤡 🥂 🤣