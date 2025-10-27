    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und China

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,23% auf 24.297 Punkte.
    • MDax legt um 0,39% auf 30.411 Punkte zu.
    • US-chinesischer Handelsstreit zeigt positive Signale.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit geht es am Montag am deutschen Aktienmarkt für die Kurse weiter nach oben. Der Dax gewann wenige Minuten nach der Eröffnung 0,23 Prozent höher auf 24.297 Punkte.

    Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne legte um 0,39 Prozent auf 30.411 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

    China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. "Die am Wochenende verlauteten Signale waren äußerst positiv", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

    In Asien feierten die Anleger die Neuigkeiten am Montag mit einer Kursrally. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg erstmals über die Marke von 50.000 Punkten./ajx/mis




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
