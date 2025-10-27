Aktie schaltet einen Gang hoch: Was Porsche jetzt beweisen muss

Zwar rutschte der Sportwagenbauer wegen milliardenschwerer Kosten für die Verlängerung des Verbrennergeschäfts in die roten Zahlen – ein operativer Verlust von 966 Millionen Euro steht im dritten Quartal zu Buche, nach einem Gewinn im Vorjahr. Vor allem die teure Kurskorrektur bei der Elektromobilität, schwache Verkäufe in China und Handelsbelastungen aus den USA setzen Porsche zu.

Die Porsche AG steht operativ unter Druck, doch an der Börse läuft der Motor wieder rund. Nach einem Plus von mehr als 20 Prozent seit Anfang Oktober hat die Aktie am Montag den Sprung über die 200-Tage Linie-geschafft – ein kräftiges Comeback nach monatelanger Talfahrt. Kurz nach Xetra-Start notieren die Papiere rund 4 Prozent im Plus.

Doch Analysten zeigen sich erleichtert: Das operative Ergebnis lag leicht über den Erwartungen, und einige hatten mit einem noch tieferen Einschnitt gerechnet. Jefferies-Analyst Philippe Houchois bleibt trotz der jünsten Rallye an der Seitenlinie. Er sieht im dritten Quartal keine neuen negativen Überraschungen, aber eben auch keine Impulse für eine echte Trendwende. Die Botschaft: Das Jahr 2025 sei bereits komplett eingepreist, und erst unter dem neuen CEO Michael Leiters dürfte sich zeigen, ob Porsche den strategischen Neustart schafft.

Der Sportwagenbauer hatte am Freitag einen Umsatzrückgang von 6,4 Prozent auf 8,71 Milliarden Euro gemeldet. Das operative Ergebnis rutschte tief in die roten Zahlen. Grund dafür sind vor allem hohe Sonderkosten in Höhe von 1,7 Milliarden Euro für Restrukturierung und Abschreibungen. In der Autosparte lag die operative Marge sogar bei –13,8 Prozent. Die Auslieferungen gingen um 5,7 Prozent zurück – trotz höherer Durchschnittspreise.

Positiv: Der operative Cashflow war mit 946 Mio. Euro deutlich besser als erwartet, was Porsche vorerst finanziell flexibel hält – auch im Hinblick auf die Dividende. Dennoch bleibt unklar, wie profitabel das Kerngeschäft ohne Sondereffekte wirklich ist.

Die große Frage für Analyst Houchois: Wird Leiters nur reparieren – oder Porsche neu erfinden? Denn strukturell bleibt die Marke aus Sicht von Jefferies zweigeteilt: Die legendäre 911 steht weiter glänzend da, während die übrigen Modelle in hart umkämpften Segmenten Rendite kosten. Zudem belasten Governance-Themen wie die Machtkonzentration im VW/Porsche-SE-Konstrukt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Auslöser sind die am Freitagabend präsentierten Quartalszahlen. Während Experten wie RBC den Umsatz als enttäuschend einstufen, sehen andere Häuser keine weitere Verschlechterung des Ausblicks. Für Anleger reicht das offenbar schon für neue Hoffnung – Porsche bleibt ein heißes Rebound-Thema im DAX-Umfeld.





