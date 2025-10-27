WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 48,50EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Fabio Hölscher
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
