    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,89 % und einem Kurs von 48,50EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Fabio Hölscher
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 41
    Kursziel alt: 41
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00, was einem Rückgang von -14,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den …