China-Deal drückt Gold tiefer – selbst 3.500 $ gelten noch als "lächerlich hoch"

Händler werteten die neuen diplomatischen Signale zwischen Washington und Peking als Wendepunkt. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping stehen laut Regierungsvertretern kurz vor einem umfassenden Handelsabkommen. US-Finanzminister Scott Bessent sagte gegenüber ABC News, China werde seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden "um ein Jahr verschieben, während es diese erneut prüft". Zugleich sei "die Gefahr einer 100-prozentigen Zollerhöhung ebenso gebannt wie die Gefahr einer sofortigen Einführung weltweiter Exportkontrollen durch China". Die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit ließ Anleger riskofreudiger werden und schwächte Gold als klassischen "Safe Haven".

Der Goldpreis hat seine jüngste Talfahrt zu Wochenbeginn fortgesetzt, nachdem neue Signale auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Nachfrage nach sicheren Anlagen dämpften. Der Spotpreis fiel am Montag in Singapur um bis zu 1,4 Prozent auf knapp 4.053 Dollar je Unze, nachdem Gold bereits in der Vorwoche 3,3 Prozent verloren hatte. Zuvor war der Preis am Montag vergangener Woche noch auf ein Rekordhoch von über 4.380 US-Dollar gestiegen.

Analysten sehen den Rückgang als längst überfällige Korrektur nach der massiven Rallye der vergangenen Monate. "Wir kehren jetzt zu einer viel fundamentaleren Basis und einem viel vernünftigeren Markt zurück", sagte Kyle Rodda, Senior Analyst bei Capital.com. Auch die nachlassende Kaufdynamik der Zentralbanken und Gewinnmitnahmen vor der Fed-Sitzung hätten zur Abwärtsbewegung beigetragen.

Im Fokus der Woche steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4 Prozent. Niedrigere Zinsen gelten zwar tendenziell als stützend für Gold, doch die Kombination aus Handelsoptimismus und festerem US-Dollar belastet derzeit stärker.

Unterdessen trafen sich in Kyoto fast 1.000 Händler, Broker und Raffinerievertreter zur Jahreskonferenz der London Bullion Market Association – ein Rekord. John Reade vom World Gold Council erklärte dort, dass eine Preiskorrektur auf 3.500 US-Dollar pro Unze "für den Goldmarkt gesund wäre, weil es immer noch ein lächerlich hoher Preis wäre".

Am Montagvormittag lag der Goldpreis bei rund 4.060 US-Dollar je Unze, Silber setzte seine Verluste mit einem Minus von 6,3 Prozent in der Vorwoche fort. Trotz der jüngsten Schwäche liegt Gold seit Jahresbeginn noch rund 55 Prozent im Plus – getrieben von Zentralbankkäufen und Sorgen über steigende Staatsdefizite.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



