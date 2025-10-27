    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 23,89EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Daniela Costa
    Analysiertes Unternehmen: Volvo B
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 267
    Kursziel alt: 298
    Währung: SEK
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat …