    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    Test erfolgreich

    1689 Aufrufe 1689 0 Kommentare 0 Kommentare

    IBM: Quantencomputing auf AMD-Chips möglich

    IBM führt Schlüsselalgorithmus für Fehlerkorrektur auf handelsüblichen AMD-Chips aus – das könnte ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung von Quantencomputern darstellen.

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM führt Fehlerkorrektur-Algorithmus auf AMD-Chips aus
    • Quantencomputer-Entwicklung im Wettbewerb mit Microsoft
    • Erfolgreiche Echtzeit-Implementierung auf handelsüblichen Chips
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Test erfolgreich - IBM: Quantencomputing auf AMD-Chips möglich
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Der US-Technologiekonzern IBM teilte am Freitag mit, dass er einen zentralen Algorithmus zur Fehlerkorrektur in der Quanteninformatik auf handelsüblichen Chips von Advanced Micro Devices ausführen kann.

    IBM steht im Wettlauf um die Entwicklung marktreifer Quantencomputer in direkter Konkurrenz zu Microsoft und Google (Alphabet), das erst in der vergangenen Woche einen bahnbrechenden Algorithmus vorgestellt hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Short
    548,47€
    Basispreis
    3,04
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    500,71€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Quantencomputer verwenden sogenannte Qubits, um Probleme zu lösen, deren Berechnung herkömmliche Computer Tausende von Jahren benötigen würden. Allerdings sind Qubits äußerst fehleranfällig, was die nutzbare Rechenleistung von Quantenchips stark einschränkt.

    Im Juni hatte IBM einen Algorithmus vorgestellt, der parallel zu Quantenchips läuft und derartige Fehler korrigieren kann. In einer aktuellen Forschungsarbeit zeigt IBM nun, dass dieser Algorithmus in Echtzeit auf sogenannten Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) ausgeführt werden kann – speziellen Chips, die von AMD hergestellt werden.

    Laut Jay Gambetta, Forschungsdirektor bei IBM, belegt das Ergebnis, dass der Algorithmus nicht nur in der Praxis funktioniert, sondern auch auf einem handelsüblichen, preislich vernünftigen AMD-Chip betrieben werden kann.

    "Die Implementierung und der Nachweis, dass sie tatsächlich zehnmal schneller läuft, als erforderlich, ist ein großer Erfolg", sagte Gambetta gegenüber Reuters.

    IBM verfolgt einen mehrjährigen Entwicklungsplan, um bis 2029 einen Quantencomputer namens Starling zu bauen. Laut Gambetta wurde die jetzt vorgestellte algorithmische Arbeit ein Jahr früher als geplant abgeschlossen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Unser Aktien-Experte Markus Weingran hat in der wO Börsenlounge schon früh auf die Erfolgsgeschichte von AMD gesetzt. Neben der Aktie hat er ebenfalls ein Derivat auf AMD empfohlen. Das liegt mittlerweile fast 630 Prozent im Plus. Schauen Sie doch mal rein in die neueste Folge der wO Börsenlounge. Heute stehen die Termine der Woche, die Zahlen von Porsche und ein möglicher Deal zwischen Nvidia und Elon Musk im Mittelpunkt der Sendung. 


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 278,62$, was einem Rückgang von -9,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Test erfolgreich IBM: Quantencomputing auf AMD-Chips möglich IBM führt Schlüsselalgorithmus für Fehlerkorrektur auf handelsüblichen AMD-Chips aus – das könnte ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung von Quantencomputern darstellen.