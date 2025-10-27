Test erfolgreich
IBM: Quantencomputing auf AMD-Chips möglich
IBM führt Schlüsselalgorithmus für Fehlerkorrektur auf handelsüblichen AMD-Chips aus – das könnte ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung von Quantencomputern darstellen.
- IBM führt Fehlerkorrektur-Algorithmus auf AMD-Chips aus
- Quantencomputer-Entwicklung im Wettbewerb mit Microsoft
- Erfolgreiche Echtzeit-Implementierung auf handelsüblichen Chips
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Der US-Technologiekonzern IBM teilte am Freitag mit, dass er einen zentralen Algorithmus zur Fehlerkorrektur in der Quanteninformatik auf handelsüblichen Chips von Advanced Micro Devices ausführen kann.
IBM steht im Wettlauf um die Entwicklung marktreifer Quantencomputer in direkter Konkurrenz zu Microsoft und Google (Alphabet), das erst in der vergangenen Woche einen bahnbrechenden Algorithmus vorgestellt hat.
Quantencomputer verwenden sogenannte Qubits, um Probleme zu lösen, deren Berechnung herkömmliche Computer Tausende von Jahren benötigen würden. Allerdings sind Qubits äußerst fehleranfällig, was die nutzbare Rechenleistung von Quantenchips stark einschränkt.
Im Juni hatte IBM einen Algorithmus vorgestellt, der parallel zu Quantenchips läuft und derartige Fehler korrigieren kann. In einer aktuellen Forschungsarbeit zeigt IBM nun, dass dieser Algorithmus in Echtzeit auf sogenannten Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) ausgeführt werden kann – speziellen Chips, die von AMD hergestellt werden.
Laut Jay Gambetta, Forschungsdirektor bei IBM, belegt das Ergebnis, dass der Algorithmus nicht nur in der Praxis funktioniert, sondern auch auf einem handelsüblichen, preislich vernünftigen AMD-Chip betrieben werden kann.
"Die Implementierung und der Nachweis, dass sie tatsächlich zehnmal schneller läuft, als erforderlich, ist ein großer Erfolg", sagte Gambetta gegenüber Reuters.
IBM verfolgt einen mehrjährigen Entwicklungsplan, um bis 2029 einen Quantencomputer namens Starling zu bauen. Laut Gambetta wurde die jetzt vorgestellte algorithmische Arbeit ein Jahr früher als geplant abgeschlossen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
