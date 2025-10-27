Humanoid Global begrüßt Saman Farid in seinem Investment-Beirat

Vancouver, BC – 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, den Einstieg von Herrn Saman Farid in den Investment-Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Farid ist Gründer & CEO von Formic Technologies Inc. („Formic“), einem Robotics-as-a-Service-Anbieter, der es als seine Aufgabe sieht, US-Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Herausforderungen im Bereich Arbeitskräfte und Produktivität durch Automatisierung zu bewältigen. Durch den Abbau der klassischen finanziellen und betrieblichen Hürden auf dem Weg zur Akzeptanz der Automatisierung hilft Herr Farid Unternehmen dabei, im Zuge ihrer Skalierung die nötigen Durchsatzmengen sowie entsprechende Qualität und Sicherheit zu erreichen.

„Es freut mich sehr, dass ich einen Beitrag leisten kann, Roboter allgegenwärtig zu machen“, so Herr Farid. „Während meiner Zeit bei Formic habe ich einer beachtlichen Anzahl von Fabriken beim Einstieg in die Automatisierung geholfen. Wir befinden uns offenbar an einem Wendepunkt bei der Akzeptanz der Robotik in der realen Welt. Wir treten meines Erachtens in eine neue Wachstumsphase ein, die von der Robotik befeuert wird, und ich freue mich, Humanoid Global dabei zu unterstützen, die Öffentlichkeit durch gezielte Investitionen in führende Unternehmen der Branche an diesen Fortschritten teilhaben zu lassen.“

Herr Farid verfügt über ein umfassendes Investment-Knowhow auf internationaler Ebene in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik. Er hat zuvor für Baidu Ventures den globalen Investmentfonds mit Schwerpunkt auf KI, maschinellem Lernen und deren Auswirkungen auf die Zukunft von Arbeit und Leben gemanagt. Darüber hinaus ist er ein Inkubator und Gründer des auf KI fokussierten Investmentfonds Comet Labs. Im Laufe seiner Karriere hat Herr Farid über 40 Unternehmen in den verschiedensten Branchen wie Robotik, Computer Vision, Gesundheitsversorgung, fortschrittliche Fertigungstechnologien und Raumfahrttechnik unterstützt. Sein Hintergrund spiegelt einen starken Fokus auf neue Technologien wider, die darauf abzielen, ganze Branchen zu verändern und Innovationen zu fördern.