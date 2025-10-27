Top-Firmen verraten ihren radikalen Zukunftsplan

Die Botschaft aus der US-Wirtschaft ist deutlich: Kosten drücken und trotzdem produktiver werden. JPMorgan Chase etwa macht unmissverständlich klar, dass zusätzliches Personal nur noch in Ausnahmefällen eingestellt wird.

In den Chefetagen wächst der Glaube, dass Digitalisierung und Künstliche Intelligenz künftig Aufgaben übernehmen, die bisher von Menschen erledigt wurden. Neue Jobs werden daher nur mit größter Zurückhaltung geschaffen. Viele Unternehmen hoffen, durch Investitionen in KI ihren Personalbestand reduzieren zu können.

Goldman Sachs bremst ebenfalls, will bestehende Stellen streichen, wenn KI die Prozesse effizienter machen kann. Walmart – größter privater Arbeitgeber Amerikas – plant trotz erwarteter Verkaufserfolge keine nennenswerte Ausweitung seiner Belegschaft in den kommenden Jahren.

Auch Tech-Konzerne zeigen einen radikalen Sparkurs, wenn es um Menschen geht. Bei Intuit müssen sich Manager inzwischen bei jeder frei werdenden Stelle rechtfertigen, warum diese überhaupt wieder besetzt werden sollte.

Wer geht, hinterlässt nicht automatisch eine Lücke – oftmals werden Aufgaben neu verteilt oder digitalisiert. Ergebnis: steigende Erlöse bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl.

Hinter dieser ultra­schlanken Personalpolitik steckt nicht nur der Drang zur Effizienz, sondern auch wirtschaftliche Unsicherheit. Viele Firmen wollen flexibel bleiben – für den Fall, dass die Konjunktur doch einbricht. Gleichzeitig wächst der Druck von Investoren, dass sich die enormen Ausgaben für KI zügig auszahlen.

Doch der Wandel hat Schattenseiten: Bewerber erleben geschlossene Türen, während Angestellte intern kaum Aufstiegschancen sehen. Viele fühlen sich blockiert, da kaum jemand nachrückt und Teams auf dem Zahnfleisch gehen.

„Wenn die Mitarbeiter produktiver werden, müssen sie nicht mehr Leute einstellen“, sagte Brian Chesky, CEO von Airbnb, in einem Interview. "Ich sehe viele Unternehmen, die präventiv abwarten, Prognosen erstellen und hoffen, dass sie mit einer kleineren Belegschaft auskommen.“

Airbnb beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter, und Chesky geht davon aus, dass diese Zahl im nächsten Jahr nicht stark steigen wird. Er hoffe, dass das bestehende Team mithilfe von KI deutlich mehr Arbeit leisten könne.

Das Luft- und Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen RTX prahlte beispielsweise letzte Woche damit, dass der Umsatz sogar ohne Einstellung neuer Mitarbeiter gestiegen sei.

Experten warnen davor, dass zu knappe Ressourcen Innovation und Nachwuchsförderung gefährden. Dennoch: In zahlreichen Vorstandsetagen überwiegt derzeit die Hoffnung, dass kleinere Teams schneller entscheiden, agiler handeln – und KI den Rest erledigt.

Ob diese Wette langfristig aufgeht, hängt davon ab, wie gut die Technologie wirklich liefert. Bis dahin müssen Mitarbeiter zeigen, dass sie "mehr tragen" können – bei stagnierender Personalstärke und steigenden Erwartungen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion