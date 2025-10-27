GOLDMAN SACHS stuft SAP SE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 233,6EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
