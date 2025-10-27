    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    GOLDMAN SACHS stuft ENI auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna hob am Freitag seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 15 Prozent. Die Italiener hätten starke Quartalszahlen vorgelegt./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 15,76EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michele della Vigna
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


