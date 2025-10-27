ANALYSE-FLASH
Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
- Warburg Research belässt Porsche auf "Hold" bei 41 Euro.
- Außerordentliche Aufwendungen prägten Quartalszahlen.
- Porsche befindet sich kurzfristig in Übergangsphase.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet hätten außerordentliche Aufwendungen die jüngsten Quartalszahlen dominiert, schrieb Fabio Hölscher am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht des Sportwagenbauers. Kurzfristig blieben die Schwaben in einer Übergangsphase./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 48,20 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,71 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,46 %/+21,26 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 41 Euro
