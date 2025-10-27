Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,24 % und einem Kurs von 48,20 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +8,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,71 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -18,46 %/+21,26 % bedeutet.