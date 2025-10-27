Börsenstart Europa - 27.10. - FTSE Athex 20 stark +2,46 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 30.290,97 PKT und steigt um +0,70 %. Top-Werte: Porsche AG +4,73 %, ThyssenKrupp +2,03 %, Gerresheimer +1,93 % Flop-Werte: TeamViewer -1,95 %, FUCHS Pref -1,77 %, LEG Immobilien -1,34 %

Der DAX steht bei 24.289,19 PKT und gewinnt bisher +0,33 %. Top-Werte: Siemens Energy +1,71 %, Siemens +0,97 %, Volkswagen (VW) Vz +0,72 % Flop-Werte: Beiersdorf -2,40 %, MTU Aero Engines -1,78 %, Zalando -1,49 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:48) bei 3.738,43 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Nagarro +2,74 %, Evotec +2,31 %, Jenoptik +1,74 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,95 %, ATOSS Software -0,91 %, United Internet -0,90 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.693,24 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,68 %, Schneider Electric +1,80 %, Siemens Energy +1,71 %

Flop-Werte: Vinci -1,40 %, adidas -1,30 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,14 %

Der ATX steht bei 4.672,72 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,81 %, UNIQA Insurance Group +1,34 %, PORR +1,13 %

Flop-Werte: Andritz -1,42 %, OMV -0,93 %, Lenzing -0,68 %

Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.516,74 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,92 %, Logitech International +0,84 %, Holcim +0,78 %

Flop-Werte: Sika -3,14 %, Roche Holding -1,90 %, Novartis -1,48 %

Der CAC 40 steht bei 8.220,97 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: Schneider Electric +1,80 %, STMicroelectronics +1,48 %, Stellantis +0,93 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,24 %, ORANGE -1,66 %, Vinci -1,40 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.793,39 PKT und gewinnt bisher +0,66 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,73 %, SSAB Registered (A) +0,77 %, Alfa Laval +0,60 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,09 %, Telia Company -0,97 %, Nordea Bank Abp -0,90 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +2,46 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,63 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,50 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,21 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,79 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,71 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,52 %