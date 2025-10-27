Beiersdorf nach den Zahlen: Bullishe Chancen mit (Turbo)-Calls

Wegen Erleichterungen im dritten Quartal bekräftigten die Experten von Barclays Capital trotz der Senkung der Umsatzziele mit einem von 113 auf 112 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 99 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000PJ8LS43, wurde beim Aktienkurs von 93,20 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens einem Monat auf 99 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,014 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,014 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH4FWF0, wurde beim Aktienkurs von 93,20 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 99 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,19 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 82,837 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 82,837 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM2X9Z3, wurde beim Aktienkurs von 93,20 Euro mit 1,06 – 1,07 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 99 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,61 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.