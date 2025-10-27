AKTIE IM FOKUS
Chip- und Stahlwerte gefragt - etwas US-chinesische Entspannung
- Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit signalisiert.
- Vorläufige Einigung stärkt Aktienmärkte in Deutschland.
- Stahl- und Chipbranche profitieren von positiven Aussichten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen der Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit haben in Deutschland am Montag Aktien einiger Branchen Rückenwind beschwert. China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach im Vorlauf eines Treffens von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping von positiven Verhandlungen.
Im frühen Handel wurden Stahlwerte wegen anziehender Preise für Industriemetalle gestützt. Ein mögliches Abkommen stärke die Aussichten für die globale Nachfrage, hieß es. Im Stahlsektor war das Plus mit 4,1 Prozent bei Salzgitter besonders ausgeprägt. Die Titel von Thyssenkrupp und Klöckner & Co bewegten sich auch mit bis zu 2,5 Prozent im Plus.
Außerdem gilt eine Besserung der Beziehungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften als besonders wichtig für die Chipbranche, in der das Geschehen am Weltmarkt stark von Konzernen aus den USA und Fernost geprägt ist. Aus diesem Bereich bewegten sich die Aktien von Infineon am Montag im Dax mit zuletzt 1,4 Prozent in der Gewinnzone./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 34,00 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -11,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,64 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,69 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +9,29 %/-34,43 % bedeutet.
