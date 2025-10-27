RITTAL ist FABRIK DES JAHRES 2025

Düsseldorf (ots) - Die besten Werke 2025: Resilient, flexibel, nachhaltig - so

gelingt Exzellenz in der Produktion von morgen.



Die Gewinner des 34. Produktions-Benchmark-Wettbewerbs FABRIK DES JAHRES stehen

fest. Die RITTAL GmbH & Co. KG, Werk Haiger, sichert sich den begehrten Titel

und überzeugt durch einen hohen Automatisierungsgrad, vernetzte Prozesse und

eine konsequente Kundenzentrierung.



Der traditionsreiche Wettbewerb - ausgerichtet von der internationalen

Unternehmensberatung Kearney, Ultima Media und der Fachzeitung "Produktion" -

prämiert seit über 30 Jahren die besten Produktionsstandorte weltweit und gilt

als wichtigste Benchmark-Plattform der Industrie.







Umsetzungsorientierung. Nahezu alle Prozesse sind digital abgebildet - von der

Konfiguration über automatisierte Arbeitspläne bis hin zur Verpackung. Diese

End-to-End-Vernetzung sorgt für kurze Durchlaufzeiten, hohe Produktivität und

stabile Lieferperformance. "Rittal zeigt eindrucksvoll, wie vernetzte Systeme

und ein konsequentes Shopfloor-Management eine neue Qualität in Produktivität

und Reaktionsfähigkeit ermöglichen", erläutert Daniel Stengel, Partner bei

Kearney und Projektleiter des Wettbewerbs.



Der Wettbewerb 2025 verdeutlicht, dass führende Werke ihre Produktionsstrategien

zunehmend auf Resilienz, Flexibilität und nachhaltige Standortentwicklung

ausrichten. Modular gedachte Fabrikkonzepte, schlanke Prozesse und eine starke

Einbindung der Belegschaften stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in volatilen

Märkten.



Herausragende Leistungen in weiteren Kategorien gewürdigt



Neben dem Gesamtsieger Rittal wurden weitere Unternehmen für ihre

Spitzenleistungen ausgezeichnet.



Der GEO Award geht an die JACOB Group, Werk Porta Westfalica. Das Werk überzeugt

durch hohe Fertigungstiefe und selbst entwickelten Automatisierungslösungen,

gepaart mit einer Ende zu Ende gedachten Planung sowie einer konsequent

nachhaltigen Produktionsstrategie.



In der Kategorie "Hervorragende Serienfertigung" gewinnt die SEW-EURODRIVE GmbH

& Co. KG, Werk Halle Nord in Graben-Neudorf. Das modulare Fabrikkonzept mit

hocheffizienten Fertigungszellen und einer durchgängig automatisierten Logistik,

die eine intelligente Vernetzung mit den beiden anderen Produktionswerke am

Standort einschließt, steht für langfristige Ausrichtung und Wachstum im

internationalen Werksverbund.



Die MAPLAN GmbH, Werk Kottingbrunn in Österreich, erhält den Preis für

Die MAPLAN GmbH, Werk Kottingbrunn in Österreich, erhält den Preis für
"Hervorragende Kleinserienfertigung". Das Werk zeigt, wie Wettbewerbsfähigkeit





