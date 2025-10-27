    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    RITTAL ist FABRIK DES JAHRES 2025

    Düsseldorf (ots) - Die besten Werke 2025: Resilient, flexibel, nachhaltig - so
    gelingt Exzellenz in der Produktion von morgen.

    Die Gewinner des 34. Produktions-Benchmark-Wettbewerbs FABRIK DES JAHRES stehen
    fest. Die RITTAL GmbH & Co. KG, Werk Haiger, sichert sich den begehrten Titel
    und überzeugt durch einen hohen Automatisierungsgrad, vernetzte Prozesse und
    eine konsequente Kundenzentrierung.

    Der traditionsreiche Wettbewerb - ausgerichtet von der internationalen
    Unternehmensberatung Kearney, Ultima Media und der Fachzeitung "Produktion" -
    prämiert seit über 30 Jahren die besten Produktionsstandorte weltweit und gilt
    als wichtigste Benchmark-Plattform der Industrie.

    Das Werk Rittal Haiger steht für Effizienz, Flexibilität und hohe
    Umsetzungsorientierung. Nahezu alle Prozesse sind digital abgebildet - von der
    Konfiguration über automatisierte Arbeitspläne bis hin zur Verpackung. Diese
    End-to-End-Vernetzung sorgt für kurze Durchlaufzeiten, hohe Produktivität und
    stabile Lieferperformance. "Rittal zeigt eindrucksvoll, wie vernetzte Systeme
    und ein konsequentes Shopfloor-Management eine neue Qualität in Produktivität
    und Reaktionsfähigkeit ermöglichen", erläutert Daniel Stengel, Partner bei
    Kearney und Projektleiter des Wettbewerbs.

    Der Wettbewerb 2025 verdeutlicht, dass führende Werke ihre Produktionsstrategien
    zunehmend auf Resilienz, Flexibilität und nachhaltige Standortentwicklung
    ausrichten. Modular gedachte Fabrikkonzepte, schlanke Prozesse und eine starke
    Einbindung der Belegschaften stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in volatilen
    Märkten.

    Herausragende Leistungen in weiteren Kategorien gewürdigt

    Neben dem Gesamtsieger Rittal wurden weitere Unternehmen für ihre
    Spitzenleistungen ausgezeichnet.

    Der GEO Award geht an die JACOB Group, Werk Porta Westfalica. Das Werk überzeugt
    durch hohe Fertigungstiefe und selbst entwickelten Automatisierungslösungen,
    gepaart mit einer Ende zu Ende gedachten Planung sowie einer konsequent
    nachhaltigen Produktionsstrategie.

    In der Kategorie "Hervorragende Serienfertigung" gewinnt die SEW-EURODRIVE GmbH
    & Co. KG, Werk Halle Nord in Graben-Neudorf. Das modulare Fabrikkonzept mit
    hocheffizienten Fertigungszellen und einer durchgängig automatisierten Logistik,
    die eine intelligente Vernetzung mit den beiden anderen Produktionswerke am
    Standort einschließt, steht für langfristige Ausrichtung und Wachstum im
    internationalen Werksverbund.

    Die MAPLAN GmbH, Werk Kottingbrunn in Österreich, erhält den Preis für
    "Hervorragende Kleinserienfertigung". Das Werk zeigt, wie Wettbewerbsfähigkeit
