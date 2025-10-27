Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft binnen zehn Jahren verdoppelt

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Beschäftigten und Umsätze im Bestattungshandwerk gestiegen

- 2024 rund 1 Million Sterbefälle in Deutschland - 16 % mehr als 2014

- Preise für Bestattungen überdurchschnittlich gestiegen



Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag - der November gilt

gemeinhin als der Monat des Gedenkens und des Friedhofbesuchs. Der

Alterungseffekt der Bevölkerung führt zu einer tendenziell steigenden Zahl der

Sterbefälle und hat damit auch Auswirkungen auf die Bestattungsbranche. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, befanden sich zum Jahresende 2024

insgesamt 890 Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft - so

viele wie nie zuvor. Damit hat sich die Zahl der Auszubildenden in den

vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2014 gab es über alle

Ausbildungsjahre hinweg noch insgesamt 390 Auszubildende. Eine Ausbildung zur

Bestattungsfachkraft wird mittlerweile etwas häufiger von Frauen gewählt: 2024

waren 57 % der Auszubildenden in diesem Bereich Frauen, der Männeranteil lag bei

43 %. Zehn Jahre zuvor lag der Frauenanteil noch bei 45 %.









Der zunehmende Bedarf schlägt sich auch in gestiegenen Beschäftigtenzahlen und

Umsätzen nieder. Im Jahr 2023 waren rund 26 300 Personen bei den hierzulande

ansässigen 4 200 Unternehmen im Bestattungshandwerk tätig, das waren 2,5 % mehr

als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der geringfügig entlohnten Beschäftigten ist

bei den Bestattern mit rund einem Drittel (31,2 %) deutlich höher als im

Handwerk insgesamt (12,0 %). Auch die erwirtschafteten nominalen Umsätze sind

2023 gegenüber dem Vorjahr gestiegen: von rund 2,26 Milliarden Euro auf rund

2,32 Milliarden Euro.



2024 starben mit rund 1,0 Million Menschen 16 % mehr als zehn Jahre zuvor



Die Nachfrage nach Bestattungsdienstleistungen und damit auch nach Fachkräften

in dieser Branche steigt stetig an - auch aufgrund des zunehmenden Anteils

älterer Menschen an der Bevölkerung in Deutschland. Im Jahr 2024 starben

hierzulande rund 1,0 Million Menschen - das waren 16 % mehr als noch zehn Jahre

zuvor. Im Jahr 2014 gab es rund 868 000 Sterbefälle.



Friedhöfe erstrecken sich auf 0,1 % der Bodenfläche Deutschlands



Die Friedhofsflächen umfassten bundesweit im Jahr 2024 rund 38 500 Hektar - das

waren rund 0,1 % der gesamten Bodenfläche Deutschlands. Nicht eingerechnet bei

den klassischen Friedhofsflächen sind Waldbestattungsflächen. Diese erstreckten

sich im Jahr 2024 auf rund 2 500 Hektar.



In Deutschland regeln die Bestattungsgesetze der Länder die Bestattungspflicht





