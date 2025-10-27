Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft binnen zehn Jahren verdoppelt
WIESBADEN (ots) -
- Zahl der Beschäftigten und Umsätze im Bestattungshandwerk gestiegen
- 2024 rund 1 Million Sterbefälle in Deutschland - 16 % mehr als 2014
- Preise für Bestattungen überdurchschnittlich gestiegen
Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag - der November gilt
gemeinhin als der Monat des Gedenkens und des Friedhofbesuchs. Der
Alterungseffekt der Bevölkerung führt zu einer tendenziell steigenden Zahl der
Sterbefälle und hat damit auch Auswirkungen auf die Bestattungsbranche. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, befanden sich zum Jahresende 2024
insgesamt 890 Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft - so
viele wie nie zuvor. Damit hat sich die Zahl der Auszubildenden in den
vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2014 gab es über alle
Ausbildungsjahre hinweg noch insgesamt 390 Auszubildende. Eine Ausbildung zur
Bestattungsfachkraft wird mittlerweile etwas häufiger von Frauen gewählt: 2024
waren 57 % der Auszubildenden in diesem Bereich Frauen, der Männeranteil lag bei
43 %. Zehn Jahre zuvor lag der Frauenanteil noch bei 45 %.
- Zahl der Beschäftigten und Umsätze im Bestattungshandwerk gestiegen
- 2024 rund 1 Million Sterbefälle in Deutschland - 16 % mehr als 2014
- Preise für Bestattungen überdurchschnittlich gestiegen
Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und Totensonntag - der November gilt
gemeinhin als der Monat des Gedenkens und des Friedhofbesuchs. Der
Alterungseffekt der Bevölkerung führt zu einer tendenziell steigenden Zahl der
Sterbefälle und hat damit auch Auswirkungen auf die Bestattungsbranche. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, befanden sich zum Jahresende 2024
insgesamt 890 Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft - so
viele wie nie zuvor. Damit hat sich die Zahl der Auszubildenden in den
vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2014 gab es über alle
Ausbildungsjahre hinweg noch insgesamt 390 Auszubildende. Eine Ausbildung zur
Bestattungsfachkraft wird mittlerweile etwas häufiger von Frauen gewählt: 2024
waren 57 % der Auszubildenden in diesem Bereich Frauen, der Männeranteil lag bei
43 %. Zehn Jahre zuvor lag der Frauenanteil noch bei 45 %.
26 300 Personen im Jahr 2023 im Bestattungshandwerk tätig
Der zunehmende Bedarf schlägt sich auch in gestiegenen Beschäftigtenzahlen und
Umsätzen nieder. Im Jahr 2023 waren rund 26 300 Personen bei den hierzulande
ansässigen 4 200 Unternehmen im Bestattungshandwerk tätig, das waren 2,5 % mehr
als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der geringfügig entlohnten Beschäftigten ist
bei den Bestattern mit rund einem Drittel (31,2 %) deutlich höher als im
Handwerk insgesamt (12,0 %). Auch die erwirtschafteten nominalen Umsätze sind
2023 gegenüber dem Vorjahr gestiegen: von rund 2,26 Milliarden Euro auf rund
2,32 Milliarden Euro.
2024 starben mit rund 1,0 Million Menschen 16 % mehr als zehn Jahre zuvor
Die Nachfrage nach Bestattungsdienstleistungen und damit auch nach Fachkräften
in dieser Branche steigt stetig an - auch aufgrund des zunehmenden Anteils
älterer Menschen an der Bevölkerung in Deutschland. Im Jahr 2024 starben
hierzulande rund 1,0 Million Menschen - das waren 16 % mehr als noch zehn Jahre
zuvor. Im Jahr 2014 gab es rund 868 000 Sterbefälle.
Friedhöfe erstrecken sich auf 0,1 % der Bodenfläche Deutschlands
Die Friedhofsflächen umfassten bundesweit im Jahr 2024 rund 38 500 Hektar - das
waren rund 0,1 % der gesamten Bodenfläche Deutschlands. Nicht eingerechnet bei
den klassischen Friedhofsflächen sind Waldbestattungsflächen. Diese erstreckten
sich im Jahr 2024 auf rund 2 500 Hektar.
In Deutschland regeln die Bestattungsgesetze der Länder die Bestattungspflicht
Der zunehmende Bedarf schlägt sich auch in gestiegenen Beschäftigtenzahlen und
Umsätzen nieder. Im Jahr 2023 waren rund 26 300 Personen bei den hierzulande
ansässigen 4 200 Unternehmen im Bestattungshandwerk tätig, das waren 2,5 % mehr
als noch ein Jahr zuvor. Der Anteil der geringfügig entlohnten Beschäftigten ist
bei den Bestattern mit rund einem Drittel (31,2 %) deutlich höher als im
Handwerk insgesamt (12,0 %). Auch die erwirtschafteten nominalen Umsätze sind
2023 gegenüber dem Vorjahr gestiegen: von rund 2,26 Milliarden Euro auf rund
2,32 Milliarden Euro.
2024 starben mit rund 1,0 Million Menschen 16 % mehr als zehn Jahre zuvor
Die Nachfrage nach Bestattungsdienstleistungen und damit auch nach Fachkräften
in dieser Branche steigt stetig an - auch aufgrund des zunehmenden Anteils
älterer Menschen an der Bevölkerung in Deutschland. Im Jahr 2024 starben
hierzulande rund 1,0 Million Menschen - das waren 16 % mehr als noch zehn Jahre
zuvor. Im Jahr 2014 gab es rund 868 000 Sterbefälle.
Friedhöfe erstrecken sich auf 0,1 % der Bodenfläche Deutschlands
Die Friedhofsflächen umfassten bundesweit im Jahr 2024 rund 38 500 Hektar - das
waren rund 0,1 % der gesamten Bodenfläche Deutschlands. Nicht eingerechnet bei
den klassischen Friedhofsflächen sind Waldbestattungsflächen. Diese erstreckten
sich im Jahr 2024 auf rund 2 500 Hektar.
In Deutschland regeln die Bestattungsgesetze der Länder die Bestattungspflicht
Autor folgen