Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Befragung zu Einnahmen und Ausgaben gesucht

WIESBADEN (ots) -



- Teilnahme per App oder Papierfragebogen möglich, 90 Euro als Dankeschön

- Die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) geben einen Überblick über die

Lebenshaltungskosten und bilden die Grundlage für den Inflations-Warenkorb

- Bei den LWR 2026 können erstmals auch Selbstständigen-Haushalte teilnehmen



Nicht nur zum Weltspartag am 30. Oktober 2025 fragen sich viele Menschen: Wo

bleibt mein Geld? Antworten darauf sowie auf weitere Fragen zu den

Konsumausgaben privater Haushalte liefern die Laufenden Wirtschaftsrechnungen

(LWR). Für diese freiwillige Befragung sucht das Statistische Bundesamt

(Destatis) gemeinsam mit den Statistischen Ämtern der Länder Haushalte, die

einen Monat lang ihre Ausgaben dokumentieren und sich so einen Überblick über

ihre Lebenshaltungskosten verschaffen können. Als Dankeschön erhalten die

teilnehmenden Haushalte eine Geldprämie. Im Jahr 2026 können erstmals auch

Haushalte von Selbstständigen und freiberuflich tätigen Personen an den LWR

teilnehmen.









Den Teilnehmenden bieten die LWR die Möglichkeit, sich einen Überblick über ihre

Finanzen zu verschaffen und einmal ganz genau festzuhalten: "Wo bleibt mein

Geld?". Dabei können die Ausgaben ganz bequem in einer App auch von unterwegs

dokumentiert werden. Die "klassische" Teilnahme über Papierfragebogen ist

ebenfalls möglich. Jeder Haushalt dokumentiert einen Monat lang vollständig und

detailliert seine Ausgaben, zum Beispiel für Lebensmittel, Bekleidung und

Freizeit. Darüber hinaus werden Fragen zur Haushaltszusammensetzung, der

Wohnsituation, Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern sowie den Haushalts-

und Personeneinkommen gestellt.



Als Dankeschön für die vollständige Teilnahme an den LWR 2026 gibt es eine

Geldprämie von 90 Euro je Haushalt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter

www.lwr.de/teilnahme. Aus allen angemeldeten Haushalten wird eine Stichprobe

gemäß eines Quotenplans gezogen.



Für 2026 werden insbesondere Haushalte von Selbstständigen gesucht



Normalerweise werden in den LWR keine Haushalte von Selbstständigen befragt.

2026 ist das jedoch anders: Da die Daten zusätzlich für den Vergleich innerhalb

der Europäischen Union (EU) genutzt werden, muss die Stichprobe die gesamte

Bevölkerung in Deutschland abbilden. Daher können an den LWR 2026 erstmals

Haushalte teilnehmen, deren Hauptverdienerin oder Hauptverdiener selbstständig

oder freiberuflich tätig ist. Dabei werden ausschließlich private Einnahmen und

Ausgaben erfasst - nicht die geschäftlichen Finanzen.



