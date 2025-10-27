    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Wo bleibt mein Geld? - Haushalte für Befragung zu Einnahmen und Ausgaben gesucht

    WIESBADEN (ots) -

    - Teilnahme per App oder Papierfragebogen möglich, 90 Euro als Dankeschön
    - Die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) geben einen Überblick über die
    Lebenshaltungskosten und bilden die Grundlage für den Inflations-Warenkorb
    - Bei den LWR 2026 können erstmals auch Selbstständigen-Haushalte teilnehmen

    Nicht nur zum Weltspartag am 30. Oktober 2025 fragen sich viele Menschen: Wo
    bleibt mein Geld? Antworten darauf sowie auf weitere Fragen zu den
    Konsumausgaben privater Haushalte liefern die Laufenden Wirtschaftsrechnungen
    (LWR). Für diese freiwillige Befragung sucht das Statistische Bundesamt
    (Destatis) gemeinsam mit den Statistischen Ämtern der Länder Haushalte, die
    einen Monat lang ihre Ausgaben dokumentieren und sich so einen Überblick über
    ihre Lebenshaltungskosten verschaffen können. Als Dankeschön erhalten die
    teilnehmenden Haushalte eine Geldprämie. Im Jahr 2026 können erstmals auch
    Haushalte von Selbstständigen und freiberuflich tätigen Personen an den LWR
    teilnehmen.

    Überblick über eigene Ausgaben verschaffen und 90 Euro als Dankeschön erhalten

    Den Teilnehmenden bieten die LWR die Möglichkeit, sich einen Überblick über ihre
    Finanzen zu verschaffen und einmal ganz genau festzuhalten: "Wo bleibt mein
    Geld?". Dabei können die Ausgaben ganz bequem in einer App auch von unterwegs
    dokumentiert werden. Die "klassische" Teilnahme über Papierfragebogen ist
    ebenfalls möglich. Jeder Haushalt dokumentiert einen Monat lang vollständig und
    detailliert seine Ausgaben, zum Beispiel für Lebensmittel, Bekleidung und
    Freizeit. Darüber hinaus werden Fragen zur Haushaltszusammensetzung, der
    Wohnsituation, Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern sowie den Haushalts-
    und Personeneinkommen gestellt.

    Als Dankeschön für die vollständige Teilnahme an den LWR 2026 gibt es eine
    Geldprämie von 90 Euro je Haushalt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter
    www.lwr.de/teilnahme. Aus allen angemeldeten Haushalten wird eine Stichprobe
    gemäß eines Quotenplans gezogen.

    Für 2026 werden insbesondere Haushalte von Selbstständigen gesucht

    Normalerweise werden in den LWR keine Haushalte von Selbstständigen befragt.
    2026 ist das jedoch anders: Da die Daten zusätzlich für den Vergleich innerhalb
    der Europäischen Union (EU) genutzt werden, muss die Stichprobe die gesamte
    Bevölkerung in Deutschland abbilden. Daher können an den LWR 2026 erstmals
    Haushalte teilnehmen, deren Hauptverdienerin oder Hauptverdiener selbstständig
    oder freiberuflich tätig ist. Dabei werden ausschließlich private Einnahmen und
    Ausgaben erfasst - nicht die geschäftlichen Finanzen.

    Ergebnisse der LWR 2026 werden erstmals für EU-Vergleich genutzt
