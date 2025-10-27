ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Flatexdegiro auf 36 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" nach starkem Q3.
- Analyst optimiert Schätzungen und Verwaltung der Einlagen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 33,98 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +7,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,71 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,74 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -5,99 %/+17,51 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 36 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über flatexDEGIRO. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Prognoseerhöhung!!
Angesichts des anhaltend starken Wachstums und der erfolgreichen Kostenkontrolle, hat die flatexDEGIRO AG ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben.
Der Gesamtjahresumsatz wird nun zwischen €530 und €550 Millionen erwartet, ein Anstieg im Jahresvergleich von rund 10% bis 15%. Die bisherige Erwartung lag bei einem Anstieg im Jahresvergleich von 4% bis 8% und einem Gesamtjahresumsatz von €499 bis €518 Millionen.
Die Bundesbank übermittelt abend den letzten Zahllauf des Tages mit der Valuta des Folgetages. Flatex gibt das dann 1 zu 1 weiter, da Sie das Geld auch erst valutarisch am Folgetag gutgeschrieben bekommen...
Schöne Meldung von soeben.....sehr gut für uns Investierte....dieser Trend wird stärker....immer mehr erkennen, es ist ein Teil der Vermögensallokation
flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien
- Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel
- Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten