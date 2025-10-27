Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 33,98 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +7,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,71 %.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,74 Mrd..

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -5,99 %/+17,51 % bedeutet.