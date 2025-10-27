    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'

    • Goldman Sachs hebt Kursziel für Flatexdegiro auf 36 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" nach starkem Q3.
    • Analyst optimiert Schätzungen und Verwaltung der Einlagen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 33,98 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +7,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,74 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -5,99 %/+17,51 % bedeutet.


