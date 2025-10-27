AKTIE IM FOKUS
Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung
- Nordex-Aktien unter Druck durch Abstufungen.
- Santander senkt Bewertung auf "Neutral".
- Abwärtstrend seit Oktober, Kursverdopplung 2025.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck. Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,9 Prozent.
Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.
Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 22,54 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,33 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -20,07 %/+15,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starke Auftragseingänge in Q3
Du hälst doch nur noch 1/3, du Held
Man muss aber schon ein paar Jahre zurück schauen.
Zur Veranschaulichung der Dax-Chart über 10 Jahre...
Bild: 23432_20250604110258_Nordex_hist_wallstreet_online_15ND_25ND(1)