Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung

Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 22,54 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,33 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -20,07 %/+15,45 % bedeutet.