    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien unter Druck durch Abstufungen.
    • Santander senkt Bewertung auf "Neutral".
    • Abwärtstrend seit Oktober, Kursverdopplung 2025.
    AKTIE IM FOKUS - Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck. Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,9 Prozent.

    Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    21,04€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 11,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,39€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 11,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber./ajx/mis

    Nordex

    -0,35 %
    -2,93 %
    +4,46 %
    +8,70 %
    +62,22 %
    +146,55 %
    +111,97 %
    -9,79 %
    +150,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 22,54 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,33 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -20,07 %/+15,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck. Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,9 Prozent. Mit Santander senkte eine …