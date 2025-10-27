    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kitzbühel erstrahlt in neuem Winter-Glanz

    Kitzbühel (ots) - Zum Start in die diesjährige Wintersaison präsentiert
    Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt.

    Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor dem
    Kitzbühel-Besuch. Zum Start in die Wintersaison 2025|26 präsentiert Kitzbühel
    Tourismus die besten Neuzugänge der Saison.

    Von Umbauten und Renovierungen über neue Restaurant- und Shoppingmöglichkeiten
    bis hin zu Lifestyle und Bewegung - In Kitzbühel tut sich - wie gewohnt -
    einiges so kurz vor der Wintersaison.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Long
    2.042,20€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    2.326,53€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über
    das Engagement in der Region: "Pünktlich zum Start in die Wintersaison
    präsentiert Kitzbühel zahlreiche Neuerungen. Die Dynamik und hohe Qualität der
    Angebote verdeutlichen einmal mehr die kontinuierliche Weiterentwicklung der
    Destination. Kitzbühel startet somit bestens vorbereitet in die Wintersaison
    2025|26."

    Gut gebettet in der Gamsstadt

    Erholung beginnt mit gutem Schlaf. Dafür sorgen hochwertige Unterkünfte und
    herzliche GastgeberInnen.

    SEEBICHL Hotel & Restaurant

    Ein Haus am See, einst entworfen und ausgestattet vom Maler und Architekten
    Alfons Walde, dann provisorisches Schneidestudio der Filmemacherin Leni
    Riefenstahl und später Kitzbühels erstes Hotel mit Bädern in sämtlichen Zimmern.
    Heute kohlrabenschwarze Landmarke, am Hügel über dem See, für alle
    LiebhaberInnen des unverfälscht Schönen und Schaffensplatz der Brüder Max und
    Sebastian Witzmann - zwei Sammlern aus tiefstem Herzen.

    Das SEEBICHL Hotel & Restaurant befindet sich momentan im Umbau. Die neu gebaute
    und vergrößerte Terrasse lädt ab der Wintersaison zu heißer Schokolade und
    hausgemachtem Kuchen ein. Für Hotelgäste wird das Erlebnis im Garten um ein
    ganzjährig auf 32 Grad beheiztes Open Air Pool erweitert. Auch das neue
    Sonnendeck überzeugt von März bis Oktober - der nächste Sommer kommt bestimmt,
    während an Schlechtwettertagen der angrenzende Swimwear-Living Room wartet. Die
    bestehende Zirbensauna und den dortigen Ruheraum erreichen Gäste auf direktem
    Weg über den Garten. Für Mountain Getaway Firmenkunden und Retreat Gruppen steht
    ab Mitte Jänner 2026 das neue Meeting- & Yoga-Loft als Raum für Workshops, Think
    Tanks und viele andere Formate mit der SEEBICHL typischen, kreativen Atmosphäre
    bereit. Und nicht zu vergessen: Ab 11. Jänner 2026 wird das SEEBICHL Hotel &
    Restaurant zu einem ADULTS ONLY Space

    Löw Chalet Suites

    Die Löw Chalet Suites sind ein einladendes, alpines Refugium im Herzen der
    Kitzbüheler Altstadt. Insgesamt wurden 3 Chalet Suites im historischen
    Seite 1 von 7 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kitzbühel erstrahlt in neuem Winter-Glanz Zum Start in die diesjährige Wintersaison präsentiert Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt. Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor dem Kitzbühel-Besuch. Zum Start in die Wintersaison 2025|26 präsentiert …