Kitzbühel erstrahlt in neuem Winter-Glanz
Kitzbühel (ots) - Zum Start in die diesjährige Wintersaison präsentiert
Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt.
Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor dem
Kitzbühel-Besuch. Zum Start in die Wintersaison 2025|26 präsentiert Kitzbühel
Tourismus die besten Neuzugänge der Saison.
Von Umbauten und Renovierungen über neue Restaurant- und Shoppingmöglichkeiten
bis hin zu Lifestyle und Bewegung - In Kitzbühel tut sich - wie gewohnt -
einiges so kurz vor der Wintersaison.
Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über
das Engagement in der Region: "Pünktlich zum Start in die Wintersaison
präsentiert Kitzbühel zahlreiche Neuerungen. Die Dynamik und hohe Qualität der
Angebote verdeutlichen einmal mehr die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Destination. Kitzbühel startet somit bestens vorbereitet in die Wintersaison
2025|26."
Gut gebettet in der Gamsstadt
Erholung beginnt mit gutem Schlaf. Dafür sorgen hochwertige Unterkünfte und
herzliche GastgeberInnen.
SEEBICHL Hotel & Restaurant
Ein Haus am See, einst entworfen und ausgestattet vom Maler und Architekten
Alfons Walde, dann provisorisches Schneidestudio der Filmemacherin Leni
Riefenstahl und später Kitzbühels erstes Hotel mit Bädern in sämtlichen Zimmern.
Heute kohlrabenschwarze Landmarke, am Hügel über dem See, für alle
LiebhaberInnen des unverfälscht Schönen und Schaffensplatz der Brüder Max und
Sebastian Witzmann - zwei Sammlern aus tiefstem Herzen.
Das SEEBICHL Hotel & Restaurant befindet sich momentan im Umbau. Die neu gebaute
und vergrößerte Terrasse lädt ab der Wintersaison zu heißer Schokolade und
hausgemachtem Kuchen ein. Für Hotelgäste wird das Erlebnis im Garten um ein
ganzjährig auf 32 Grad beheiztes Open Air Pool erweitert. Auch das neue
Sonnendeck überzeugt von März bis Oktober - der nächste Sommer kommt bestimmt,
während an Schlechtwettertagen der angrenzende Swimwear-Living Room wartet. Die
bestehende Zirbensauna und den dortigen Ruheraum erreichen Gäste auf direktem
Weg über den Garten. Für Mountain Getaway Firmenkunden und Retreat Gruppen steht
ab Mitte Jänner 2026 das neue Meeting- & Yoga-Loft als Raum für Workshops, Think
Tanks und viele andere Formate mit der SEEBICHL typischen, kreativen Atmosphäre
bereit. Und nicht zu vergessen: Ab 11. Jänner 2026 wird das SEEBICHL Hotel &
Restaurant zu einem ADULTS ONLY Space
Löw Chalet Suites
Die Löw Chalet Suites sind ein einladendes, alpines Refugium im Herzen der
Kitzbüheler Altstadt. Insgesamt wurden 3 Chalet Suites im historischen
