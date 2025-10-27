Kitzbühel erstrahlt in neuem Winter-Glanz

Kitzbühel (ots) - Zum Start in die diesjährige Wintersaison präsentiert

Kitzbühel Tourismus die Neuigkeiten aus der Gamsstadt.



Was gibt es Neues in Kitzbühel? Die wohl meistgestellte Frage vor dem

Kitzbühel-Besuch. Zum Start in die Wintersaison 2025|26 präsentiert Kitzbühel

Tourismus die besten Neuzugänge der Saison.



Von Umbauten und Renovierungen über neue Restaurant- und Shoppingmöglichkeiten

bis hin zu Lifestyle und Bewegung - In Kitzbühel tut sich - wie gewohnt -

einiges so kurz vor der Wintersaison.





Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich überdas Engagement in der Region: "Pünktlich zum Start in die Wintersaisonpräsentiert Kitzbühel zahlreiche Neuerungen. Die Dynamik und hohe Qualität derAngebote verdeutlichen einmal mehr die kontinuierliche Weiterentwicklung derDestination. Kitzbühel startet somit bestens vorbereitet in die Wintersaison2025|26."Gut gebettet in der GamsstadtErholung beginnt mit gutem Schlaf. Dafür sorgen hochwertige Unterkünfte undherzliche GastgeberInnen.SEEBICHL Hotel & RestaurantEin Haus am See, einst entworfen und ausgestattet vom Maler und ArchitektenAlfons Walde, dann provisorisches Schneidestudio der Filmemacherin LeniRiefenstahl und später Kitzbühels erstes Hotel mit Bädern in sämtlichen Zimmern.Heute kohlrabenschwarze Landmarke, am Hügel über dem See, für alleLiebhaberInnen des unverfälscht Schönen und Schaffensplatz der Brüder Max undSebastian Witzmann - zwei Sammlern aus tiefstem Herzen.Das SEEBICHL Hotel & Restaurant befindet sich momentan im Umbau. Die neu gebauteund vergrößerte Terrasse lädt ab der Wintersaison zu heißer Schokolade undhausgemachtem Kuchen ein. Für Hotelgäste wird das Erlebnis im Garten um einganzjährig auf 32 Grad beheiztes Open Air Pool erweitert. Auch das neueSonnendeck überzeugt von März bis Oktober - der nächste Sommer kommt bestimmt,während an Schlechtwettertagen der angrenzende Swimwear-Living Room wartet. Diebestehende Zirbensauna und den dortigen Ruheraum erreichen Gäste auf direktemWeg über den Garten. Für Mountain Getaway Firmenkunden und Retreat Gruppen stehtab Mitte Jänner 2026 das neue Meeting- & Yoga-Loft als Raum für Workshops, ThinkTanks und viele andere Formate mit der SEEBICHL typischen, kreativen Atmosphärebereit. Und nicht zu vergessen: Ab 11. Jänner 2026 wird das SEEBICHL Hotel &Restaurant zu einem ADULTS ONLY SpaceLöw Chalet SuitesDie Löw Chalet Suites sind ein einladendes, alpines Refugium im Herzen derKitzbüheler Altstadt. Insgesamt wurden 3 Chalet Suites im historischen