GoingPublic Media AG: Spannende Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
GoingPublic Media AG zeigt trotz Umsatzrückgangs starke Ergebnisverbesserung dank strategischer Anpassungen.
- GoingPublic Media AG veröffentlicht nicht testierte Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2025, mit einem Umsatzrückgang von 712 TEUR auf 642 TEUR (-9,8 %).
- Das Ergebnis vor Steuern beträgt +51 TEUR, im Vergleich zu +5 TEUR im Vorjahr; das EBITDA liegt bei +58 TEUR (Vorjahr: +7 TEUR).
- Der Umsatzrückgang wird auf die schwierige Marktlage und Investitionen in die „Being Public Conference“ zurückgeführt, was zur Aufgabe von Aktivitäten mit geringem Umsatzanteil führte.
- Trotz des Umsatzrückgangs wird eine starke Ergebnisverbesserung durch den Verkauf von BondGuide Media-Anteilen und den daraus resultierenden Beteiligungsertrag erzielt.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein weiterer Umsatzrückgang, jedoch weiterhin ein positives Ergebnis erwartet, aufgrund einer unzufriedenstellenden Auftragslage.
- GoingPublic Media AG ist ein führendes Medienhaus im Bereich Unternehmensfinanzierung und Investment, mit mehreren cross-medialen Plattformen und etwa 25 Magazin-Ausgaben sowie 15 Events pro Jahr.
Der Kurs von Going Public Media lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,63 % im
Minus.
-2,63 %
-4,20 %
-6,81 %
-56,13 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte