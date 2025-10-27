Exasol: ARR-Ziel 2025 angepasst, Umsatz & EBITDA optimistisch!
Exasol AG passt seine Prognosen für 2025 an: Während der Umsatz stabil bleibt, wird der ARR durch strategische Entscheidungen und Marktveränderungen beeinflusst.
- Exasol AG hat die Prognose für den Annual Recurring Revenue (ARR) im Jahr 2025 aufgrund einer schnelleren Reduzierung des Geschäftsvolumens in Nicht-Fokus-Branchen und der Verschiebung von Vertragsabschlüssen in Fokus-Branchen angepasst.
- Das Unternehmen erwartet nun einen Rückgang des ARR im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr, anstatt eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich.
- Die Umsatzprognose für 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich.
- Die EBITDA-Prognose wurde am oberen Ende präzisiert und liegt nun zwischen 3,5 Mio. Euro und 4,0 Mio. Euro, anstatt zwischen 3,0 Mio. Euro und 4,0 Mio. Euro.
- Die Anpassungen wurden aufgrund von Marktveränderungen und strategischen Entscheidungen getroffen.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht und von EQS News übermittelt.
Der nächste wichtige Termin, Deutsche Börse Eigenkapitalforum; Analystenkonferenz, bei EXASOL ist am 01.11.2025.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,25 % im Plus.
