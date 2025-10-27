Exasol: Update zur Transformation und Branchenfokus im Blick
Exasol steigert Umsatz, kämpft mit ARR-Rückgang und setzt auf MariaDB-Partnerschaft für Wachstum.
- Umsatz von Exasol stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 8,9 % auf 31,7 Mio. Euro, während das EBITDA auf 3,0 Mio. Euro anstieg.
- Der Annual Recurring Revenue (ARR) sank um 4,1 % auf 39,0 Mio. Euro, hauptsächlich durch die Reduzierung in Nicht-Fokus-Branchen.
- Exasol hat eine strategische Partnerschaft mit MariaDB geschlossen, um die Reichweite und Marktposition zu stärken, insbesondere im US-Markt.
- Die Prognose für den ARR im Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, mit einem erwarteten Rückgang im einstelligen Prozentbereich.
- Die Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem EBITDA von 3,5 bis 4 Mio. Euro.
- Exasol erwartet ab 2026 eine Halbierung des ARR-Churns und positive Wachstumsimpulse durch neue Partnerschaften und Projekte.
Der nächste wichtige Termin, Deutsche Börse Eigenkapitalforum; Analystenkonferenz, bei EXASOL ist am 01.11.2025.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,25 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2100EUR das entspricht einem Plus von +1,10 % seit der Veröffentlichung.
