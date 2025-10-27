JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einschätzung, dass die Franzosen ab 2031 ein Problem mit der Dupixent-Patentklippe bekommen, sei falsch, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Sanofi ist sein Pharma-Favorit in Europa. Die Chancen im Bereich Multiple Sklerose und von Rilzabrutinib gegen die seltene Immunthrombozytopenie würden unterschätzt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 88,84EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

