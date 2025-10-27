JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einschätzung, dass die Franzosen ab 2031 ein Problem mit der Dupixent-Patentklippe bekommen, sei falsch, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Sanofi ist sein Pharma-Favorit in Europa. Die Chancen im Bereich Multiple Sklerose und von Rilzabrutinib gegen die seltene Immunthrombozytopenie würden unterschätzt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 88,84EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte