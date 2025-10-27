JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 100 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere der Schweizer seien fair bewertet, der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt, schrieb der nun verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Diskussion über die Patentklippe dürfte weitgehend abgehakt sein./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 111,1EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.