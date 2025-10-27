JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erhöhung der Jahresziele sei deutlicher als es zunächst scheine, schrieb Chloe Lemarie am Freitagabend. Sie zeuge von einer grundsätzlich starken Entwicklung der Franzosen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 304,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

