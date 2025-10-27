Gerresheimer reagiert nur leicht auf bezifferte Falschbuchung

@





Ich wollte hier zunächst einmal nichts mehr schreiben. Und das hat auch weiterhin Bestand. Definitiv!





Da ich aber ständig über persönliche Mails gefragt werde, ob ich Frieda sei, muss ich hier, ohne Frieda zu nahe treten zu wollten, doch einmal mit diesem absurden Gerücht aufräumen. Auch vor dem Hintergrund, dass Frieda hier leider sehr viel "Ungenauigkeiten" von sich gibt (um es noch freundlich und diplomatisch zu formulieren).





Ich gehe hier nun aber nicht auf die ganzen "Ungenauigkeiten" wie EPS mit EBITDA beim KGV verwechseln oder 2 (Bergantino und San Vito al Tagliamento) statt angeblich 4 MG-Werke von Bormioli oder die Schreibweise Warburg Pinkus (Pinkus fälschlich ständig mit einem "k") ein etc.. Die Liste könnte man leider lange weiterführen.





Ich lese hier auch gar nicht mehr alles mit. Bin primär ab und zu online, um meine persönlichen Mails abzurufen, denn ich habe langjährige und gute Kontakte (bin seit 1999 hier angemeldet).





Nein, ich bin nicht Frieda!





Für mich gilt:

Wenn man ganz grundsätzlich inhaltlich von einer Aktiengesellschaft überzeugt ist, weil sie eine Historie hat, substanzstark ist, einen starken Burggraben besitzt und über zukunftsfähige Produkte in ihrem Markt verfügt, der zudem ein Wachstumsmarkt ist, dann sollte man als Anleger gerade in Schwäche- und Abwärtsphasen unbedingt aus dem medialen Hamsterrad der Foren und diversen Social Media Kanäle ausbrechen und sich in Geduld und Ausdauer üben.

Was nicht heißt, dass man zeitgleich das Unternehmen nicht weiterhin genau analysiert und hierzu recherchiert, aber halt anhand von nüchternden Zahlen und Fakten der operativen und strategischen Enwicklung.

Alles andere in anonymen Foren und auf Social Media mit Thesen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Fehlinterpretationen, Panikmache etc. frisst nur unnötig Zeit, Nerven und führt im schlimmsten Fall zu emotionalen Entscheidungen, die an der Börse jedoch absolut nichts zu suchen haben. Denn der schwerste Gegner ist man stets selbst, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat.

Also raus aus dem Hamsterrad und einfach die Quartals-, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und ad hoc-Meldungen im Auge behalten. Daraus lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Alles andere ist Glaskugel, Kindergarten und Ablenkung.

Und immer dran denken, als Aktionär ist man Teilhaber einer Firma. So ein Bündnis geht man nur ein, wenn man überzeugt ist und so eine Überzeugung wirft man nicht so einfach über Bord, sofern sich an den langfristigen Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat.





Zur Entspannung empfehle ich bis es kurstechnisch wieder aufwärts geht: Je crois entendre encore, Alain Vanzo - Les pêcheurs de perles von Georges Bizet





In diesem Sinne

Prof.








