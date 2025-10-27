Archer Daniels Midland Company Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.10.2025

Die Archer Daniels Midland Company Aktie notiert aktuell bei 57,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,71 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ADM ist ein führender Agrarverarbeiter, der landwirtschaftliche Rohstoffe in Nahrungsmittel, Futtermittel und Biokraftstoffe umwandelt. Mit globaler Präsenz und starker Marktstellung konkurriert ADM mit Cargill und Bunge. Das Unternehmen hebt sich durch sein globales Netzwerk und nachhaltige Innovationen ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Archer Daniels Midland Company Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +16,51 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Archer Daniels Midland Company Aktie damit um +1,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,47 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

Archer Daniels Midland Company Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,07 % 1 Monat +5,87 % 3 Monate +16,51 % 1 Jahr +4,72 %

Informationen zur Archer Daniels Midland Company Aktie

Es gibt 480 Mio. Archer Daniels Midland Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,13 Mrd.EUR wert.

Archer Daniels Midland Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Archer Daniels Midland Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Archer Daniels Midland Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.