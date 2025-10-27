    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    EUROPA Versicherungen zum dritten Mal mit dem "Deutschen Fairness-Preis" ausgezeichnet (FOTO)

    Berlin/Köln (ots) - Die EUROPA Versicherungen zählen zu den fairsten
    Versicherungen in ganz Deutschland - das zeigt einmal mehr der "Deutsche
    Fairness-Preis", der am 23. Oktober in Berlin verliehen wurde. Bereits zum
    dritten Mal in Folge wurde die Versicherung aus Köln in den Kategorien
    Direktversicherer und Rentenversicherungen ausgezeichnet. Die Auszeichnung nahm
    Michael Schilke, stellvertretender Leiter Kundenberatung bei der EUROPA, in
    Berlin entgegen. Verliehen wurde die Auszeichnung von dem Nachrichtensender n-tv
    und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ).

    Positives Feedback schönste Anerkennung

    "Wir sind stolz darauf, dass unsere Kundinnen und Kunden die Stärke unserer
    Produkte auch im Alltag erleben", betont Jürgen Wörner, Vorstand der EUROPA
    Versicherungen. "Dieses positive Feedback ist für uns die schönste Anerkennung."

    Hintergrund zur Vergabe des Preises

    Für die Auszeichnung wertete das DISQ rund 67.000 Kundenmeinungen in Deutschland
    aus. Die Verbraucher bewerteten gut 820 Anbieter aus 70 verschiedenen Branchen.
    Kriterien für diese Bewertungen waren das Preis-Leistungs-Verhältnis, die
    Zuverlässigkeit und die Transparenz des Unternehmens sowie, die Frage, ob man
    das Unternehmen weiterempfehlen würden.

    Weitere Informationen über die ausgezeichnete Altersvorsorge der EUROPA
    Lebensversicherung gibt es unter
    http://www.europa.de/versicherungen/private-rentenversicherung/ .

    Über die EUROPA Versicherungen

    Die EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund.
    Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden
    Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.

    Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7
    Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen.
    Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette,
    umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests
    und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre
    Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe
    Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist
    die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten
    Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge
    fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in
    der Verwaltung hin.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.europa.de .

    Pressekontakt:

    Roya Omid-Fard
    Leiterin Markenkommunikation und Presse
    Continentale Versicherungsverbund
    Pressestelle EUROPA Versicherungen
    Tel.: +49 231 919-1208
    mailto:presse@europa.de
    http://www.europa.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137981/6145493
    OTS: EUROPA Versicherungen




