BERNSTEIN RESEARCH stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für JCDecaux von 19,80 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Annick Maas rechnet für das dritte Quartal mit einem leichten Umsatzrückgang des Werbekonzerns. Sie gab ihren Schätzungen am Montag vor dem Quartalsbericht am 6. November den letzten Feinschliff./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:20 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 15,48EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 09:26 Uhr) gehandelt.



