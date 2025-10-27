BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.