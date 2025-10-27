    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 108 Franken auf "Outperform" belassen. Mit der Übernahme von Avidity Biosciences stärkten sich die Schweizer im Bereich Neurologie, schrieb Florent Cespedes am Montag. Novartis stockte die mittelfristigen Wachstumsziele entsprechend auf./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Florent Cespedes
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 108
    Kursziel alt: 108
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



