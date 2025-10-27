China zwingt deutsche Unternehmen zur Preisgabe ihrer Geheimnisse

Nach neuen Vorschriften, die China im April einführte und im Oktober drastisch verschärfte, müssen ausländische Unternehmen extrem detaillierte, vertrauliche Daten einreichen, um eine sechsmonatige Importlizenz für Seltene Erden zu erhalten.

Schlappe für die Bundesregierung! Erst Chip-Stopp über die Niederlande, dann Spionage und die Quasi-Ausladung des Deutschen Außenministers. China lässt die Muskeln spielen und will zeigen, wer am längeren Hebel sitzt.

Die Formulare fordern laut Insiderinformationen von Bloomberg Fotos der Produkte, Fertigungsdiagramme, Kundenlisten sowie Produktionsdaten der vergangenen drei Jahre – und Prognosen für die kommenden drei Jahre.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Diese Daten erlauben es Peking, Schwachstellen in deutschen Lieferketten zu kartieren – etwa, welche Firmen nur einen chinesischen Zulieferer haben oder kaum Lagerbestände halten.

Trotz ihrer Bedenken bleiben deutsche Firmen weitgehend ohne Wahl: 95 Prozent der Seltene Erden stammen aus China – deutlich mehr als in jedem anderen EU-Land. Chinas Handelsministerium rechtfertigt die Regeln mit dem Ziel, "den Weltfrieden zu verteidigen", da die Materialien auch militärische Anwendungen hätten. Und: Peking soll signalisiert haben, die Exportlizenzen zu verlängern, wenn Deutschland im Gegenzug Hightech-Exportbeschränkungen lockert.

Das Problem: China hebelt gezielt nicht nur die deutsche, sondern die ganze europäische Lieferkette aus und betreibt offen Wirtschafts-Spionage.

Bereits jetzt führen Lizenzverzögerungen zu Produktionsstopps in Europa. Laut der Europäischen Handelskammer in China waren im September nur 19 von 141 Exportanträgen genehmigt – was zu 46 Produktionsunterbrechungen führte, weitere 10 sind bis Dezember erwartet.

Der Ausverkauf deutscher Firmengeheimnisse geht auf Kosten der europäischen Wirtschaft. China, sonst beflissen immer sein Gesicht zu wahren, hat seine Maske runtergerissen, indem es den deutschen Außenminister vor der Tür hat stehen lassen.

Die Botschaft: Nicht mehr wichtig, wir haben euch sowieso in der Hand.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,17 $ , was einem Rückgang von -4,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer