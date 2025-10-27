    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Für Seltene Erden

    857 Aufrufe 857 0 Kommentare 0 Kommentare

    China zwingt deutsche Unternehmen zur Preisgabe ihrer Geheimnisse

    China zeigt Deutschland, wo der Hammer hängt. Nicht nur, dass Außenminister Johann Wadephul seine China-Reise wegen Terminabsagen aufgeben muss; auch deutsche Unternehmen werden gezielt erpresst.

    Für Sie zusammengefasst
    • China erpresst deutsche Firmen mit neuen Vorschriften.
    • Außenminister Wadephul scheitert an Terminabsagen.
    • Produktionsstopps in Europa durch Lizenzverzögerungen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Für Seltene Erden - China zwingt deutsche Unternehmen zur Preisgabe ihrer Geheimnisse
    Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

    Schlappe für die Bundesregierung! Erst Chip-Stopp über die Niederlande, dann Spionage und die Quasi-Ausladung des Deutschen Außenministers. China lässt die Muskeln spielen und will zeigen, wer am längeren Hebel sitzt.

    Nach neuen Vorschriften, die China im April einführte und im Oktober drastisch verschärfte, müssen ausländische Unternehmen extrem detaillierte, vertrauliche Daten einreichen, um eine sechsmonatige Importlizenz für Seltene Erden zu erhalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.800,00€
    Basispreis
    16,20
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.912,87€
    Basispreis
    16,33
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Formulare fordern laut Insiderinformationen von Bloomberg Fotos der Produkte, Fertigungsdiagramme, Kundenlisten sowie Produktionsdaten der vergangenen drei Jahre – und Prognosen für die kommenden drei Jahre.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Diese Daten erlauben es Peking, Schwachstellen in deutschen Lieferketten zu kartieren – etwa, welche Firmen nur einen chinesischen Zulieferer haben oder kaum Lagerbestände halten.

    Trotz ihrer Bedenken bleiben deutsche Firmen weitgehend ohne Wahl: 95 Prozent der Seltene Erden stammen aus China – deutlich mehr als in jedem anderen EU-Land. Chinas Handelsministerium rechtfertigt die Regeln mit dem Ziel, "den Weltfrieden zu verteidigen", da die Materialien auch militärische Anwendungen hätten. Und: Peking soll signalisiert haben, die Exportlizenzen zu verlängern, wenn Deutschland im Gegenzug Hightech-Exportbeschränkungen lockert.

    Das Problem: China hebelt gezielt nicht nur die deutsche, sondern die ganze europäische Lieferkette aus und betreibt offen Wirtschafts-Spionage.

    Bereits jetzt führen Lizenzverzögerungen zu Produktionsstopps in Europa. Laut der Europäischen Handelskammer in China waren im September nur 19 von 141 Exportanträgen genehmigt – was zu 46 Produktionsunterbrechungen führte, weitere 10 sind bis Dezember erwartet.

    Der Ausverkauf deutscher Firmengeheimnisse geht auf Kosten der europäischen Wirtschaft. China, sonst beflissen immer sein Gesicht zu wahren, hat seine Maske runtergerissen, indem es den deutschen Außenminister vor der Tür hat stehen lassen. 

    Die Botschaft: Nicht mehr wichtig, wir haben euch sowieso in der Hand.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,17$, was einem Rückgang von -4,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Für Seltene Erden China zwingt deutsche Unternehmen zur Preisgabe ihrer Geheimnisse China zeigt Deutschland, wo der Hammer hängt. Nicht nur, dass Außenminister Johann Wadephul seine China-Reise wegen Terminabsagen aufgeben muss; auch deutsche Unternehmen werden gezielt erpresst.