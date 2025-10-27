Für Seltene Erden
China zwingt deutsche Unternehmen zur Preisgabe ihrer Geheimnisse
China zeigt Deutschland, wo der Hammer hängt. Nicht nur, dass Außenminister Johann Wadephul seine China-Reise wegen Terminabsagen aufgeben muss; auch deutsche Unternehmen werden gezielt erpresst.
- China erpresst deutsche Firmen mit neuen Vorschriften.
- Außenminister Wadephul scheitert an Terminabsagen.
- Produktionsstopps in Europa durch Lizenzverzögerungen.
Schlappe für die Bundesregierung! Erst Chip-Stopp über die Niederlande, dann Spionage und die Quasi-Ausladung des Deutschen Außenministers. China lässt die Muskeln spielen und will zeigen, wer am längeren Hebel sitzt.
Nach neuen Vorschriften, die China im April einführte und im Oktober drastisch verschärfte, müssen ausländische Unternehmen extrem detaillierte, vertrauliche Daten einreichen, um eine sechsmonatige Importlizenz für Seltene Erden zu erhalten.
Die Formulare fordern laut Insiderinformationen von Bloomberg Fotos der Produkte, Fertigungsdiagramme, Kundenlisten sowie Produktionsdaten der vergangenen drei Jahre – und Prognosen für die kommenden drei Jahre.
Diese Daten erlauben es Peking, Schwachstellen in deutschen Lieferketten zu kartieren – etwa, welche Firmen nur einen chinesischen Zulieferer haben oder kaum Lagerbestände halten.
Trotz ihrer Bedenken bleiben deutsche Firmen weitgehend ohne Wahl: 95 Prozent der Seltene Erden stammen aus China – deutlich mehr als in jedem anderen EU-Land. Chinas Handelsministerium rechtfertigt die Regeln mit dem Ziel, "den Weltfrieden zu verteidigen", da die Materialien auch militärische Anwendungen hätten. Und: Peking soll signalisiert haben, die Exportlizenzen zu verlängern, wenn Deutschland im Gegenzug Hightech-Exportbeschränkungen lockert.
Das Problem: China hebelt gezielt nicht nur die deutsche, sondern die ganze europäische Lieferkette aus und betreibt offen Wirtschafts-Spionage.
Bereits jetzt führen Lizenzverzögerungen zu Produktionsstopps in Europa. Laut der Europäischen Handelskammer in China waren im September nur 19 von 141 Exportanträgen genehmigt – was zu 46 Produktionsunterbrechungen führte, weitere 10 sind bis Dezember erwartet.
Der Ausverkauf deutscher Firmengeheimnisse geht auf Kosten der europäischen Wirtschaft. China, sonst beflissen immer sein Gesicht zu wahren, hat seine Maske runtergerissen, indem es den deutschen Außenminister vor der Tür hat stehen lassen.
Die Botschaft: Nicht mehr wichtig, wir haben euch sowieso in der Hand.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion