Zinsdrama an der Wall Street – ein Satz von Powell könnte die Rallye kippen

"Die Märkte könnten nicht durch eine Zinssenkung, sondern durch die Haltung der Fed zur quantitativen Straffung überrascht werden", zitiert MarketWatch Tony Rodriguez, Chefstratege für Anleihen bei Nuveen. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt signalisiert, das Ende der Bilanzverkleinerung könne bald erreicht sein. Das würde zusätzliche Liquidität schaffen und Aktien stützen – ein Szenario, auf das viele Investoren spekulieren.

Die Finanzmärkte blicken mit Hochspannung auf diese Woche, in der die US-Notenbank Federal Reserve ihre nächste Zinsentscheidung trifft. Die Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC), die am Mittwoch endet, fällt mitten in eine Phase außergewöhnlicher Unsicherheit: Wegen des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA liegen kaum aktuelle Wirtschaftsdaten vor – und doch dürfte die Fed ihre Zinssenkungen fortsetzen. Marktbeobachter rechnen nahezu geschlossen mit einem weiteren Schritt um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4 Prozent. Entscheidend für Anleger ist jedoch weniger der Zinsentscheid selbst als die Haltung der Fed zur sogenannten quantitativen Straffung, also zur weiteren Reduzierung ihrer Bilanz.

Die Ausgangslage ist komplex: Die Inflation hat sich zuletzt weiter abgeschwächt, während der Arbeitsmarkt ohne offizielle Daten nur schwer zu beurteilen ist. "Da der Arbeitsmarktbericht für September fehlt, scheint eine Senkung im Oktober beschlossene Sache zu sein", schrieben Analysten der Bank of America. Laut Berechnungen von FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei über 97 Prozent. Stephen Kates von Bankrate sieht darin eine "Vertrauensstärkung" für eine ohnehin schon lockere Geldpolitik.

Parallel zur Fed-Sitzung stehen die Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne an. Alphabet, Meta und Microsoft berichten am Mittwoch, Apple und Amazon am Donnerstag. Da viele der sogenannten "Magnificent Seven" den bisherigen Jahresanstieg des S&P 500 getragen haben, könnten Enttäuschungen in dieser Woche den gesamten Markt erfassen. "Die Messlatte liegt hoch – Verfehlungen der inoffiziellen Whisper-Zahlen werden bestraft", warnte Alicia Levine von BNY Wealth.

Trotz aller Risiken zeigt sich die Wall Street bislang unbeeindruckt. Der Dow Jones legte vergangene Woche 2,2 Prozent zu und überschritt erstmals die Marke von 47.000 Punkten. Auch S&P 500 und Nasdaq schlossen deutlich im Plus. Ob die Rallye weitergeht, hängt nun von zwei Faktoren ab: den Worten von Jerome Powell – und den Zahlen der Tech-Giganten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



