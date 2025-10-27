    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wachstum der Geldmenge schwächt sich etwas ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Geldmenge M3 wächst im September um 2,8 Prozent.
    • M1 steigt leicht auf 5,1 Prozent im Jahresvergleich.
    • Kreditvergabe an Haushalte beschleunigt sich auf 2,6 Prozent.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im September etwas abgeschwächt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Im August war sie noch um 2,9 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten im Schnitt einen stärkeren Rückgang der Rate auf 2,7 Prozent erwartet.

    Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,1 Prozent im Jahresvergleich. Im Vormonat war sie um 5,0 Prozent gestiegen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

    Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die privaten Haushalte erhielten 2,6 Prozent mehr Kredite. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 2,5 Prozent gelegen. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche stiegen um 2,9 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 3,0 Prozent im Vormonat. /jsl/jkr/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Wachstum der Geldmenge schwächt sich etwas ab Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im September etwas abgeschwächt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Im August war sie noch um 2,9 …