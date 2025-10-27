Ein Nvidia-Bär gegen den Rest der Wall Street – er warnt vor dem großen Crash!

Während 73 Analysten Kaufempfehlungen und sechs ein "Halten" aussprechen, sieht Goldberg die Euphorie um Künstliche Intelligenz als überzogen. Für ihn hängt der gesamte KI-Boom von nur wenigen Großkonzernen ab – Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle und OpenAI – die Milliarden in Rechenzentren und Chips investieren. "Wir werden all diese KI-Sachen aus weitgehend psychologischen Gründen aufbauen. Irgendwann werden die Ausgaben aufhören, und das Ganze wird zusammenbrechen, und wir werden neu starten", warnt er.

Der einzige Nvidia-Bär an der Wall Street bleibt bei seiner skeptischen Haltung – trotz einer Kursrallye von mehr als 3.000 Prozent seit 2020. Jay Goldberg, Senior Analyst bei Seaport Global Securities, ist derzeit der einzige unter 80 Analysten, der die Aktie von Nvidia mit "Verkaufen" einstuft. Sein Kursziel liegt mit 100 US-Dollar weit unter dem Konsens von 220 US-Dollar. "Bei Nvidia kann viel mehr schiefgehen als richtig laufen", wird Goldberg von Bloomberg zitiert und vergleicht den aktuellen KI-Hype mit der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende.

Die Parallelen zur Dotcom-Zeit sind für Goldberg offensichtlich: Auch damals wurde massiv in Infrastruktur investiert, bevor die erwarteten Erträge ausblieben und Werte wie Cisco einbrachen. Nvidia sei zwar ein exzellent geführtes Unternehmen, doch er sieht das Aufwärtspotenzial ausgereizt. "Es gibt nicht viele Faktoren, die für einen Aufwärtstrend sprechen", so Goldberg. Besonders kritisch sieht er den hohen Energiebedarf der neuen Rechenzentren: "Wenn man einmal herausgefunden hat, wohin all diese GPUs gehen, gerät man in die Untiefen der Neoclouds und all dieser Strom- und Immobiliengeschäfte, die dort stattfinden."

Trotz seiner Skepsis betont Goldberg, dass er Nvidia nicht für ein schlechtes Unternehmen hält – nur für überbewertet. Während Bullen wie Frank Lee von HSBC ein Kursziel von 320 US-Dollar ausrufen und Analysten wie Moon Surana von Harding Loevner weiter von einer frühen Investitionsphase sprechen, bleibt Goldberg überzeugt, dass die Marktpsychologie gefährlich überhitzt ist.

Unterstützung erhält er von prominenter Seite: Selbst Goldman-Sachs-Chef David Solomon und OpenAI-Gründer Sam Altman sprechen inzwischen von einer möglichen "KI-Blase". Goldberg bleibt gelassen: "Das ist nicht meine erste Blase", sagt er. "Ich denke, wir alle sehen, dass KI etwas Übertriebenes an sich hat – und dass Nvidia zwar ein gutes Unternehmen ist, aber nicht unsterblich."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



