    Fortuna veröffentlicht seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 5. November 2025; Eine Telefonkonferenz findet am 6. November 2025 um 12 Uhr Eastern Time statt

    Vancouver, 27. Oktober 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-mining-ceo-update-on-q2-numb ... -) gibt bekannt, dass es seinen Finanzbericht und MD&A für das dritte Quartal 2025 am Mittwoch, dem 5. November 2025, nach Börsenschluss veröffentlichen wird. 

     

    Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 6. November 2025 um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit stattfinden. Die Konferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, und David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika.

     

    Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/53144 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz einwählen.

     

    Details zur Telefonkonferenz:

     

    Datum: Donnerstag, 6. November 2025

    Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

     

    Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

    Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

    Zugangscode: 360013

     

    Wiederholungsnummer (gebührenfrei): +1.877.481.4010

    Wiederholungsnummer (international): +1.919.882.2331

    Passwort für die Wiederholung: 53144

     

    Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis Donnerstag, 20. November 2025, verfügbar. Die Aufzeichnung des Webcasts ist bis Freitag, 6. November 2026, verfügbar. Darüber hinaus wird eine Mitschrift der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und einem Portfolio von Explorationsprojekten in Argentinien, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristige gemeinsame Werte durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Direktor

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     


