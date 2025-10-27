    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Palantir schließt Sicherheitsdeal mit Polen

    Polen vertieft seine digitale Verteidigung und will künftig stärker auf Palantir setzen. Eine neue Absichtserklärung soll KI- und Cyberfähigkeiten stärken – wichtige Nachricht für den europäischen Sicherheitsmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Polen verstärkt digitale Verteidigung mit Palantir.
    • Neue Absichtserklärung für KI- und Cyberfähigkeiten.
    • Palantir festigt Position im europäischen Sicherheitsmarkt.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    NATO-Aufrüstung - Palantir schließt Sicherheitsdeal mit Polen
    Foto: Unsplash

    Palantir Technologies knüpft engeren Kontakt nach Osteuropa. Wie Bloomberg unter Berufung auf das polnische Verteidigungsministerium berichtet, wird das US-Datenanalyseunternehmen am Montag eine neue Absichtserklärung mit der polnischen Regierung unterzeichnen. Die Zeremonie findet am 27. Oktober in Warschau statt. Anwesend sein wird auch Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

    Details zur Vereinbarung wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Laut Bloomberg knüpft der Schritt jedoch an ein bereits Ende des vergangenen Jahres unterzeichnetes Memorandum an, das eine Zusammenarbeit in den Bereichen Cybersicherheit und künstliche Intelligenz vorsieht.

    Polen zählt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu den entschlossensten militärischen Aufrüstern in der NATO. Das Land investiert gemessen an seinem Bruttoinlandsprodukt mehr als jeder andere Bündnispartner in die Verteidigung und sucht gezielt technologische Unterstützung durch westliche Konzerne.

    Mit der erneuten Kooperation stärkt Palantir seine Position im europäischen Sicherheitsmarkt weiter. Das Unternehmen gilt als strategischer Partner bei datenbasierten Verteidigungsanwendungen und ist bereits tief in militärische Systeme der USA und ihrer Verbündeten eingebunden. Das macht sich auch im Kurs der Aktie bemerkbar, die sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat und weiter anzieht:

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 161,6EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.



