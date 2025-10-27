Jefferies senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'

RiccodeJaneiro schrieb 22.10.25, 15:10

Hallo zusammen,

ich bin noch da und werde auch bleiben. Ein Zug fährt langsam los und dann unaufhaltsam in eine Richtung.

Wann der Zug ins Rollen kommt, kann eine Weile dauern. Das doofe ist, man merkt es erst, wenn er Fahrt aufgenommen hat, dass er jetzt richtig fährt. Und dann ist es für die am Bahnsteig zu spät zu einsteigen. Mit großen Mühen kann man vielleicht noch aufspringen…

So in etwa stelle ich mir den Kursverlauf von NN in Zukunft vor.

Und ich denke nach wie vor, dass dieser Zug auf nicht absehbare Zeit nur einmal fährt.

Als der Kurs kürzlich über 53€ war, hab ich nicht jubiliert und “siehste” geschrieben, weil es aktuell in einer Range von 45-55€ rauf und runter seitwärts geht.

Wenn wir mal entspannt über 400 DKK sind, dann kann ich sagen, “siehste, das hab ich gemeint”.

Trotzdem muss man vor allem bei Klumpen Risiken vorsichtig sein: Insbesondere die Schuldenkrise in USA, Frankreich und Südeuropa haben Crashpotential und die neusten Äußerungen bezüglich Preissenkungen bei Abnehmmedikamenten können den Kurs ruckartig negativ beeinflussen. Das hatte ich ebenfalls geschrieben.

Aktuell sehe ich die Lage so, dass kein großer Dampf im Kessel ist - zumindest nicht nach oben. Das Ganze könnte sich aber mit entsprechend positiven Meldungen schnell ändern…zwei drei Wochen, bis Neues von NN direkt kommt, wird es wohl mindestens noch dauern - hatte ich auch geschrieben.

Also, ich bin da und bleibe da. Aber ich muss auch nicht täglich schreiben, nur um des Schreibens Willen. Falls es Euch interessiert, ich bin gerade etwas vorsichtig, ob der Entwicklung des Gesamtmarktes.

Die letzten beiden Rücksetzer haben meinen Optimismus für NN mit einer höheren Risikoeinschätzung des Gesamtmarktes vermischt.

Mein derzeitiges Investment bleibt erstmal auf dem Stand von vor einer Woche und ich beobachte die Entwicklung 📈