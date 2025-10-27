    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel für Novo Nordisk auf 290 NOK.
    • Einstufung bleibt bei "Underperform" für das Unternehmen.
    • Patentauslauf von Semaglutid droht 2031 oder 2032.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Novo Nordisk

    -1,19 %
    -1,69 %
    -1,06 %
    -25,97 %
    -56,03 %
    -14,52 %
    +55,92 %
    +83,78 %
    +2.599,70 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 45,35 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 153,39 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +541,31 %/+1.226,85 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 47,48, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
