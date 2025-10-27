ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'
- Jefferies senkt Kursziel für Novo Nordisk auf 290 NOK.
- Einstufung bleibt bei "Underperform" für das Unternehmen.
- Patentauslauf von Semaglutid droht 2031 oder 2032.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 45,35 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 153,39 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 476,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +541,31 %/+1.226,85 % bedeutet.
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Eine interessante Beobachtung seit etwa drei Monaten hier: Wenn das eigene Portfolio schlecht läuft und der Inhaber nichts dagegen tun kann, neigt er dazu, andere zu kritisieren.
Am Zustand des Portfolios ändert das jedoch nichts. Es wäre deswegen vermutlich sinnvoller, sich auf das Unternehmen selbst zu konzentrieren, um eigene Strategie zu überprüfen, statt auf andere Nutzer im Forum.
ich bin noch da und werde auch bleiben. Ein Zug fährt langsam los und dann unaufhaltsam in eine Richtung.
Wann der Zug ins Rollen kommt, kann eine Weile dauern. Das doofe ist, man merkt es erst, wenn er Fahrt aufgenommen hat, dass er jetzt richtig fährt. Und dann ist es für die am Bahnsteig zu spät zu einsteigen. Mit großen Mühen kann man vielleicht noch aufspringen…
So in etwa stelle ich mir den Kursverlauf von NN in Zukunft vor.
Und ich denke nach wie vor, dass dieser Zug auf nicht absehbare Zeit nur einmal fährt.
Als der Kurs kürzlich über 53€ war, hab ich nicht jubiliert und “siehste” geschrieben, weil es aktuell in einer Range von 45-55€ rauf und runter seitwärts geht.
Wenn wir mal entspannt über 400 DKK sind, dann kann ich sagen, “siehste, das hab ich gemeint”.
Trotzdem muss man vor allem bei Klumpen Risiken vorsichtig sein: Insbesondere die Schuldenkrise in USA, Frankreich und Südeuropa haben Crashpotential und die neusten Äußerungen bezüglich Preissenkungen bei Abnehmmedikamenten können den Kurs ruckartig negativ beeinflussen. Das hatte ich ebenfalls geschrieben.
Aktuell sehe ich die Lage so, dass kein großer Dampf im Kessel ist - zumindest nicht nach oben. Das Ganze könnte sich aber mit entsprechend positiven Meldungen schnell ändern…zwei drei Wochen, bis Neues von NN direkt kommt, wird es wohl mindestens noch dauern - hatte ich auch geschrieben.
Also, ich bin da und bleibe da. Aber ich muss auch nicht täglich schreiben, nur um des Schreibens Willen. Falls es Euch interessiert, ich bin gerade etwas vorsichtig, ob der Entwicklung des Gesamtmarktes.
Die letzten beiden Rücksetzer haben meinen Optimismus für NN mit einer höheren Risikoeinschätzung des Gesamtmarktes vermischt.
Mein derzeitiges Investment bleibt erstmal auf dem Stand von vor einer Woche und ich beobachte die Entwicklung 📈