JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet- A-Aktie von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent Seven" genannten US-Tech-Riesen, schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf ein günstiges Gerichtsurteil in den USA, welches eine Belastung für den Aktienkurs beseitigt habe, die starken Finanzkennzahlen und die Innovationsführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet habe den deutlichen Bewertungsrückstand auf die Facebook-Mutter Meta aufgeholt und noch weiter Luft nach oben. Hinter dem Onlinehändler und Tech-Konzern Amazon sei Alphabet die attraktivste Anlage./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 227,6EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 260

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was eine Steigerung von +13,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer