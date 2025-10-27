    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet- A-Aktie von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent Seven" genannten US-Tech-Riesen, schrieb Doug Anmuth in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf ein günstiges Gerichtsurteil in den USA, welches eine Belastung für den Aktienkurs beseitigt habe, die starken Finanzkennzahlen und die Innovationsführerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Alphabet habe den deutlichen Bewertungsrückstand auf die Facebook-Mutter Meta aufgeholt und noch weiter Luft nach oben. Hinter dem Onlinehändler und Tech-Konzern Amazon sei Alphabet die attraktivste Anlage./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 23:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 227,6EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Doug Anmuth
    Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 260
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00$, was eine Steigerung von +13,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet- A-Aktie von 260 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Google-Mutter sei im bisherigen Jahresverlauf der zweitbeste Wert unter den "Magnificent …