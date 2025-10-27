Staranleger Sprott steigt bei Magma Silver ein

Der peruanische Bergbausektor verzeichnete in den ersten acht Monaten des Jahres ein zweistelliges Plus bei den Investitionen. Das gilt auch für den Explorationssektor: Unter den Geldgebern für Edelmetallexplorer war zuletzt auch der renommierte Mineninvestor Eric Sprott vertreten.

Der kanadische Silberexplorer Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) stockte am 08. Oktober eine am Tag zuvor gestartete Privatplatzierung um 25 % auf 5 Mio. CAD auf und schloss die Finanzierungsrunde gut zwei Wochen später erfolgreich ab. Die eingeworbenen Mittel benötigt das Unternehmen für die Exploration des Silber-Gold-Projekts Niñobamba in Peru.

Dort hatte das Unternehmen im dritten Quartal das Gelände von vier alten Minenbetrieben durch Proben erkundet. Dabei ergaben fünf der entnommenen Proben durchschnittlich 5,32 g/mt Gold und 4,812 oz/mt Silber, wobei die Bandbreite von 0,50 g/mt bis 14,56 g/mt Gold und 0,604 oz/mt Silber bis 10,594 oz/mt Silber reichte.

Ergebnisse von Newmont übertroffen

„Die Ergebnisse der Phase 1 haben die historischen Ergebnisse von Newmont Mining bestätigt oder übertroffen“, teilte das Unternehmen bei der Bekanntgabe der Resultate mit. Newmont hatte in der Vergangenheit mehr als 10 Mio. CAD in die Exploration des Projekts investiert, sich dann aber von den weiteren Plänen verabschiedet.

Die Ergebnisse sind den Geologen des an der Börse mit knapp 5 Mio. EUR bewerteten Explorers zufolge jedenfalls aussagekräftig genug, um die Exploration bei Niñobamba fortzusetzen. Die Aktie hat sich seit dem 25. August – damals wurde der Start des Arbeitsprogramms für das dritte Quartal verkündet – trotz der jüngsten Korrektur bei Edelmetallaktien verdoppelt: Investoren zeigen sich aufgeschlossen für ein Engagement im peruanischen Bergbau.

Die Entwicklung bei Magma Silver fügt sich dabei in ein größeres Bild ein. Die Bergbauinvestitionen des Landes verzeichneten in den ersten acht Monaten des Jahres einen Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten 3,34 Mrd. USD nach 2,96 Mrd. USD im Jahr 2024. 455 Mio. USD davon flossen in Exploration, wie aus den neuesten Statistiken des Ministeriums für Energie und Bergbau (Minem) hervorgeht.