    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Safran auf "Outperform" mit 340 Euro.
    • Wartungsgeschäft treibt Erwartungen an Triebwerksbauer.
    • Quartalsbericht und Ausblick positiv bewertet von RBC.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 340 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
