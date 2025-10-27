ANALYSE-FLASH
RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro
- RBC belässt Safran auf "Outperform" mit 340 Euro.
- Wartungsgeschäft treibt Erwartungen an Triebwerksbauer.
- Quartalsbericht und Ausblick positiv bewertet von RBC.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Das Wartungsgeschäft bleibe die wichtigste Quelle für steigende Erwartungen an den Triebwerksbauer, schrieb Ken Herbert am Sonntag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht sowie den angehobenen Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 16:01 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 304 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 128,83 Mrd..
SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 342,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 312,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+18,38 % bedeutet.
Kursziel: 340 Euro