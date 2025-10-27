RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAFRAN Aktie

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 304 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAFRAN Aktie um +2,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,92 %.

Die Marktkapitalisierung von SAFRAN bezifferte sich zuletzt auf 128,83 Mrd..

SAFRAN zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 342,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 312,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +2,60 %/+18,38 % bedeutet.