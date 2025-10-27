Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-Saboteur
Für Sie zusammengefasst
- Italienisches Gericht genehmigt Auslieferung an Deutschland.
- Mutmaßlicher Nord-Stream-Saboteur ist Ukrainer.
- Anwalt bestätigt Entscheidung des Gerichts öffentlich.
BOLOGNA (dpa-AFX) - Im juristischen Streit um die Auslieferung eines mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteurs an Deutschland hat ein italienisches Gericht grünes Licht gegeben. Dies teilte der Anwalt des beschuldigten Ukrainers mit./rme/DP/nas
