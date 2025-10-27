    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-Saboteur

    Für Sie zusammengefasst
    • Italienisches Gericht genehmigt Auslieferung an Deutschland.
    • Mutmaßlicher Nord-Stream-Saboteur ist Ukrainer.
    • Anwalt bestätigt Entscheidung des Gerichts öffentlich.

    BOLOGNA (dpa-AFX) - Im juristischen Streit um die Auslieferung eines mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteurs an Deutschland hat ein italienisches Gericht grünes Licht gegeben. Dies teilte der Anwalt des beschuldigten Ukrainers mit./rme/DP/nas



    dpa-AFX
