MAXprom GmbH im Fokus
Wie gezielte Schulung und klare Werte den Glasfaservertrieb revolutionieren (FOTO)
Karlstein am Main (ots) - Der Glasfasermarkt boomt - wer sich seine Marktanteile
sichern will, ist auf effiziente Vertriebsstrategien angewiesen. Als Gründer und
Geschäftsführer der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf
Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und
Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und sichern ihren Partnern damit den
langfristigen Vertriebserfolg. Auf welchen Faktoren die Ergebnisse ihrer
Vertriebsagentur basieren, erfahren Sie hier.
Im Zuge der digitalen Transformation schreitet auch der Ausbau des
Glasfasernetzes in Deutschland rasant voran. Vielerorts wird die moderne
Internetleistung von den Menschen bereits sehnsüchtig erwartet - schließlich
gilt die Glasfasertechnologie als schnell, zuverlässig und zukunftsweisend.
Steht jedoch plötzlich ein Verkäufer vor der Haustür, bekommen viele potenzielle
Kunden Zweifel. Einschlägige Vorurteile gegenüber der Door-to-Door-Branche,
Unsicherheit oder ein schlechtes Bauchgefühl sorgen in vielen Fällen dafür, dass
sie sich trotz aller Vorteile gegen den Abschluss eines Glasfaservertrags
entscheiden oder es gar nicht erst zu einem Verkaufsgespräch kommt. "Das
Auftreten und die Herangehensweise des Door-to-Door-Verkäufers entscheiden
binnen weniger Sekunden über den weiteren Gesprächsverlauf und letztendlich auch
das Ergebnis", verrät Klaus Brehm, Geschäftsführer der MAXprom GmbH.
"Umso wichtiger ist es, dass potenzielle Kunden sofort spüren, dass ihnen ein
professioneller und kundenorientierter Verkäufer mit moralischem Anspruch
gegenübersteht", ergänzt Steffen König, ebenfalls Geschäftsführer der MAXprom
GmbH. "Das schafft Vertrauen und damit die Basis für einen erfolgreichen
Abschluss." Gemeinsam haben sie eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf
Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und
Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat und gezielt Menschen ohne
Vertriebserfahrung zu Top-Verkäufern ausbildet. Mit einer Kombination aus
moralischen Ansätzen und klaren Werten, gezielten Schulungen und fundierter
Branchenerfahrung ermöglichen Klaus Brehm und Steffen König es nicht nur ihren
Mitarbeitern, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Ebenso sorgen sie dafür,
dass ihre Partner erstklassige Erfahrungen mit der MAXprom GmbH machen.
Die Erfolgsstrategien der MAXprom GmbH
Der direkte und persönliche Kontakt ist mehr als ein bewährtes Instrument, um
Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Denn vor allem
liefert er Ergebnisse, die selbst in Zeiten digitaler Werbung und aggressiven
Marketings nicht durch andere Mittel zu schlagen sind. "Gerade in der
