    Wie gezielte Schulung und klare Werte den Glasfaservertrieb revolutionieren (FOTO)

    Karlstein am Main (ots) - Der Glasfasermarkt boomt - wer sich seine Marktanteile
    sichern will, ist auf effiziente Vertriebsstrategien angewiesen. Als Gründer und
    Geschäftsführer der MAXprom GmbH haben sich Klaus Brehm und Steffen König auf
    Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und
    Glasfaserdienstleistungen spezialisiert und sichern ihren Partnern damit den
    langfristigen Vertriebserfolg. Auf welchen Faktoren die Ergebnisse ihrer
    Vertriebsagentur basieren, erfahren Sie hier.

    Im Zuge der digitalen Transformation schreitet auch der Ausbau des
    Glasfasernetzes in Deutschland rasant voran. Vielerorts wird die moderne
    Internetleistung von den Menschen bereits sehnsüchtig erwartet - schließlich
    gilt die Glasfasertechnologie als schnell, zuverlässig und zukunftsweisend.
    Steht jedoch plötzlich ein Verkäufer vor der Haustür, bekommen viele potenzielle
    Kunden Zweifel. Einschlägige Vorurteile gegenüber der Door-to-Door-Branche,
    Unsicherheit oder ein schlechtes Bauchgefühl sorgen in vielen Fällen dafür, dass
    sie sich trotz aller Vorteile gegen den Abschluss eines Glasfaservertrags
    entscheiden oder es gar nicht erst zu einem Verkaufsgespräch kommt. "Das
    Auftreten und die Herangehensweise des Door-to-Door-Verkäufers entscheiden
    binnen weniger Sekunden über den weiteren Gesprächsverlauf und letztendlich auch
    das Ergebnis", verrät Klaus Brehm, Geschäftsführer der MAXprom GmbH.

    "Umso wichtiger ist es, dass potenzielle Kunden sofort spüren, dass ihnen ein
    professioneller und kundenorientierter Verkäufer mit moralischem Anspruch
    gegenübersteht", ergänzt Steffen König, ebenfalls Geschäftsführer der MAXprom
    GmbH. "Das schafft Vertrauen und damit die Basis für einen erfolgreichen
    Abschluss." Gemeinsam haben sie eine Vertriebsagentur aufgebaut, die sich auf
    Door-to-Door-Geschäfte im Bereich Telekommunikations- und
    Glasfaserdienstleistungen spezialisiert hat und gezielt Menschen ohne
    Vertriebserfahrung zu Top-Verkäufern ausbildet. Mit einer Kombination aus
    moralischen Ansätzen und klaren Werten, gezielten Schulungen und fundierter
    Branchenerfahrung ermöglichen Klaus Brehm und Steffen König es nicht nur ihren
    Mitarbeitern, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Ebenso sorgen sie dafür,
    dass ihre Partner erstklassige Erfahrungen mit der MAXprom GmbH machen.

    Die Erfolgsstrategien der MAXprom GmbH

    Der direkte und persönliche Kontakt ist mehr als ein bewährtes Instrument, um
    Kunden von einem Produkt oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Denn vor allem
    liefert er Ergebnisse, die selbst in Zeiten digitaler Werbung und aggressiven
    Marketings nicht durch andere Mittel zu schlagen sind. "Gerade in der
