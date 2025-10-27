    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 15000 Pence

    • Jefferies hebt Kursziel für Astrazeneca auf 15000 Pence.
    • Aktienempfehlung von "Hold" auf "Buy" angehoben.
    • Analyst sieht großes Potenzial durch Imfinzi und Enhertu.
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

