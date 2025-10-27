Jefferies hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 15000 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 142,8 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,15 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,84 Mrd..

AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2571. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15.000,00GBP was eine Bandbreite von -26,62 %/+10.382,18 % bedeutet.