Jefferies hebt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 15000 Pence
- Jefferies hebt Kursziel für Astrazeneca auf 15000 Pence.
- Aktienempfehlung von "Hold" auf "Buy" angehoben.
- Analyst sieht großes Potenzial durch Imfinzi und Enhertu.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 142,8 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,15 %.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 221,84 Mrd..
AstraZeneca zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,2571. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,11GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15.000,00GBP was eine Bandbreite von -26,62 %/+10.382,18 % bedeutet.
Analyst:
