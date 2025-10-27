Chartbild der Porsche AG hellt sich nach Zahlen weiter auf

Auch die Titel des Mutterkonzerns Volkswagen und der Konzernholding Porsche SE lagen am Montag im Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Erholungsrally der Aktien der Porsche AG hat sich am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen fortgesetzt. Der Anstieg um zuletzt 1,5 Prozent auf 47,88 Euro reichte aus, damit der Kurs erstmals seit über einem Jahr wieder über die 200-Tage-Linie kletterte. Mitte Oktober hatten die Aktien der VW-Tochter eine Erholung gestartet und seither rund ein Fünftel an Wert gewonnen.

Der Sportwagenbauer Porsche AG hatte am Freitag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und dabei wegen Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung einen herben Gewinneinbruch vermeldet. Experten zogen davon in ersten Kommentaren ein durchwachsenes Fazit. Der RBC-Analyst Tom Narayan sah im Umsatz eine Enttäuschung, während das operative Ergebnis (Ebit) seine Schätzung leicht übertroffen habe.

Durch die Ergebnisse des dritten Quartals sei nichts Negatives hinzugekomnen, hieß es vom Jefferies-Fachmann Philippe Houchois. Tim Rokossa von der Deutschen Bank sprach von soliden Ergebnissen mit einem freien Barmittelfluss, der die Erwartungen deutlich übertroffen habe. Seiner Ansicht nach sind die Erkenntnisse höchst positiv für eine Aktie, mit der zuletzt viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse spekuliert hätten.

Rokossa hob die Markenstärke des Sportwagenbauers hervor. Eine vollständige Erholung des Anlegervertrauens hänge von einem erfolgreichen Abschluss der Umpositionierung ab. Diese ging damit einher, dass Noch-Konzernchef Oliver Blume die ambitionierten Ziele mit Elektroantrieben kassierte und Anfang 2026 vollständig zum Mutterkonzern VW wechseln will. Dann soll der frühere McLaren-Manager Michael Leiters den Porsche-Chefposten übernehmen.

Nach dem dritten Quartal sieht Rokossa aber "ein gewisses Aufwärtspotenzial" für die Aktien, die seit ihrem Hoch aus dem Jahr 2023 aktuell noch immer 60 Prozent an Wert verloren haben. Wer die vollen drei Jahre seit dem Börsengang dabei ist, hat aktuell 42 Prozent weniger Wert im Depot. Damals hatte der Platzierungspreis bei 82,50 Euro gelegen. Das bisherige Rekordtief datiert mit etwas unter 40 Euro von Ende Juni, diesem hatten sich die Titel Ende September bis auf vier Cent genähert./tih/mis/nas/ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 90,44 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +10,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %. Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 21,91 Mrd.. Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -19,14 %/+20,26 % bedeutet.



