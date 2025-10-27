    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Cyberangriffe sind größte Herausforderung für Banken und Versicherungen bis 2030 (FOTO)

    Hamburg (ots) - Für 64 Prozent der Topmanager in Banken und Versicherungen
    gehören Cyberangriffe zu den größten Herausforderungen bis 2030. Damit stehen
    Cyberangriffe noch vor der Digitalisierung und der Verschlechterung der
    Kreditqualität (bei Banken) bzw. der zunehmenden Regulatorik (bei
    Versicherungen). In der Vorgängerstudie 2021 hatten lediglich 42 Prozent der
    Versicherungen und sogar nur 16 Prozent der Banken Cybersicherheit als eine der
    Top-3-Herausforderungen angegeben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der PPI
    AG hervor. 50 Banken und 53 Versicherungen wurden dafür befragt.

    "Die Zahl der Cyberangriffe auf Banken und Versicherungen hat in den vergangenen
    Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist auch das Bewusstsein für dieses
    Thema gestiegen", erklärt Andreas Bruckner, Experte für IKT-Risikomanagement bei
    der PPI AG, den hohen Anstieg.

    Die Angriffe selbst werden zunehmend komplexer und zielen auf Schwachstellen in
    Systemen und Prozessen, Die Cyberattacken laufen vor allem über die Installation
    von Schadsoftware: 33 Prozent der befragten Banken und 21 Prozent der
    Versicherer geben dies als häufigste Angriffsart an. Auf Platz zwei der
    häufigsten Angriffsarten steht die Unterbrechung der IT-Systeme (16% / 21%).

    "Der Reifegrad der Prävention und Erkennung von Cyberangriffen ist bei den
    Banken insgesamt höher als bei den Versicherungen, doch auch sie müssen ihre
    Resilienz laufend anpassen. Entscheidend ist, Prävention und Erkennung nicht
    isoliert, sondern als integrierte Managementaufgabe zu verstehen", sagt
    IT-Experte Bruckner.

    Viele Banken und Versicherungen stellen die Angriffe vor große Probleme: 59
    Prozent gaben an, dass die Abwehr von Cyberangriffen eine Herausforderung
    darstellt. Ein Grund dafür dürfte auch die mangelnde Sensibilisierung im
    Unternehmen sein. 49 Prozent der befragten Versicherer und sogar 68 Prozent der
    befragten Banken gaben an, dass es eine Herausforderung für sie ist, bei den
    Mitarbeitenden ein Bewusstsein für Cyberrisiken zu schaffen. 56 Prozent der
    Befragten gaben darüber hinaus an, dass ihnen die Echtzeiterkennung von
    Cyberangriffen schwerfällt.

    "Die Zahl der Cyberangriffe wird weiterhin zunehmen", schätzt Bruckner,
    "Cyber-Resilienz ist längst kein reines IT-Thema mehr, sondern ein strategischer
    Wettbewerbsfaktor. Wer Governance, IKS und Automatisierung konsequent ausbaut,
    schützt nicht nur Daten und Prozesse, sondern auch das Vertrauen von Kunden und
    Aufsicht."

    Über die Studie

    Die Studie "Digitale Resilienz im Realitätscheck" ist die zweite Studie der PPI
    AG zu IKT-Risikomanagement in der Finanzbranche. Statista führte die Befragung
    in den Monaten Juni und Juli 2025 mittels computerunterstützter
    Telefoninterviews (CATI) durch. 50 Banken und 53 Versicherungen wurden zu den
    Themen IT-Governance & IT-Strategy, Cyber Risk, Cyber Fraud & AML, Business
    Continuity Management, Third Party Risk und IT-Assetmanagement sowie den
    Stellenwert von IKT-Risiken im Vergleich zu klassischen Finanzrisiken
    interviewt. Die Interviewpartner waren in der Geschäftsführung, der
    Unternehmenssteuerung, der IT, dem Risikomanagement oder dem Controlling tätig.
    Interessierte Finanzinstitute können sich die Studie auf der Webseite der PPI AG
    (https://www.ppi-group.eu/de/banken/banksteuerung/beratung-zum-management-von-ik
    t-risiken/it-compliance/ikt-studie.html?utm_source=pr&utm_medium=pressemeldung&u
    tm_campaign=ikt-studie-2025&utm_id=040&utm_term=ppi_presse) herunterladen.

    Pressekontakt:

    Geerd Lukaßen, Pressesprecher
    +49 151 28788227
    mailto:geerd.lukassen@ppi.de
    http://www.ppi-group.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65143/6145550
    OTS: PPI AG




