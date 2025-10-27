Cyberangriffe sind größte Herausforderung für Banken und Versicherungen bis 2030 (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

Hamburg (ots) - Für 64 Prozent der Topmanager in Banken und Versicherungen

gehören Cyberangriffe zu den größten Herausforderungen bis 2030. Damit stehen

Cyberangriffe noch vor der Digitalisierung und der Verschlechterung der

Kreditqualität (bei Banken) bzw. der zunehmenden Regulatorik (bei

Versicherungen). In der Vorgängerstudie 2021 hatten lediglich 42 Prozent der

Versicherungen und sogar nur 16 Prozent der Banken Cybersicherheit als eine der

Top-3-Herausforderungen angegeben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der PPI

AG hervor. 50 Banken und 53 Versicherungen wurden dafür befragt.





"Die Zahl der Cyberangriffe auf Banken und Versicherungen hat in den vergangenen

Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist auch das Bewusstsein für dieses

Thema gestiegen", erklärt Andreas Bruckner, Experte für IKT-Risikomanagement bei

der PPI AG, den hohen Anstieg.



Die Angriffe selbst werden zunehmend komplexer und zielen auf Schwachstellen in

Systemen und Prozessen, Die Cyberattacken laufen vor allem über die Installation

von Schadsoftware: 33 Prozent der befragten Banken und 21 Prozent der

Versicherer geben dies als häufigste Angriffsart an. Auf Platz zwei der

häufigsten Angriffsarten steht die Unterbrechung der IT-Systeme (16% / 21%).



"Der Reifegrad der Prävention und Erkennung von Cyberangriffen ist bei den

Banken insgesamt höher als bei den Versicherungen, doch auch sie müssen ihre

Resilienz laufend anpassen. Entscheidend ist, Prävention und Erkennung nicht

isoliert, sondern als integrierte Managementaufgabe zu verstehen", sagt

IT-Experte Bruckner.



Viele Banken und Versicherungen stellen die Angriffe vor große Probleme: 59

Prozent gaben an, dass die Abwehr von Cyberangriffen eine Herausforderung

darstellt. Ein Grund dafür dürfte auch die mangelnde Sensibilisierung im

Unternehmen sein. 49 Prozent der befragten Versicherer und sogar 68 Prozent der

befragten Banken gaben an, dass es eine Herausforderung für sie ist, bei den

Mitarbeitenden ein Bewusstsein für Cyberrisiken zu schaffen. 56 Prozent der

Befragten gaben darüber hinaus an, dass ihnen die Echtzeiterkennung von

Cyberangriffen schwerfällt.



"Die Zahl der Cyberangriffe wird weiterhin zunehmen", schätzt Bruckner,

"Cyber-Resilienz ist längst kein reines IT-Thema mehr, sondern ein strategischer

Wettbewerbsfaktor. Wer Governance, IKS und Automatisierung konsequent ausbaut,

schützt nicht nur Daten und Prozesse, sondern auch das Vertrauen von Kunden und

Aufsicht."



Über die Studie



Die Studie "Digitale Resilienz im Realitätscheck" ist die zweite Studie der PPI

AG zu IKT-Risikomanagement in der Finanzbranche. Statista führte die Befragung

in den Monaten Juni und Juli 2025 mittels computerunterstützter

Telefoninterviews (CATI) durch. 50 Banken und 53 Versicherungen wurden zu den

Themen IT-Governance & IT-Strategy, Cyber Risk, Cyber Fraud & AML, Business

Continuity Management, Third Party Risk und IT-Assetmanagement sowie den

Stellenwert von IKT-Risiken im Vergleich zu klassischen Finanzrisiken

interviewt. Die Interviewpartner waren in der Geschäftsführung, der

Unternehmenssteuerung, der IT, dem Risikomanagement oder dem Controlling tätig.

Interessierte Finanzinstitute können sich die Studie auf der Webseite der PPI AG

(https://www.ppi-group.eu/de/banken/banksteuerung/beratung-zum-management-von-ik

t-risiken/it-compliance/ikt-studie.html?utm_source=pr&utm_medium=pressemeldung&u

tm_campaign=ikt-studie-2025&utm_id=040&utm_term=ppi_presse) herunterladen.



