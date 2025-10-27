Sicher statt smart? Wie alte Glaubenssätze Frauen vom Vermögensaufbau bremsen (FOTO)

Finningen (ots) - Viele Frauen sparen zwar, aber sie investieren nicht. Während

Männer oft bereit sind, Risiken einzugehen, halten sich Frauen zurück, aus

Angst, etwas falsch zu machen oder Geld zu verlieren. Dahinter steckt selten

mangelndes Wissen, sondern tief verankerte Glaubenssätze: Sicherheit statt

Rendite, Vorsicht statt Wachstum. Das Ergebnis ist fatal - eine wachsende

Vermögenslücke, die im Alter zur echten Bedrohung wird.



Frauen haben ein unglaubliches Gespür für Verantwortung, aber genau das steht

ihnen beim Vermögensaufbau oft im Weg. Dieser Beitrag zeigt, wie Frauen ihre

Denkmuster durchbrechen, klüger investieren und finanzielle Selbstbestimmung

erreichen können, ohne ihre Werte über Bord zu werfen.





Sicherheitsdenken als BremsklotzFrauen verfolgen beim Umgang mit Geld häufig einen vorsichtigen Kurs. Siebevorzugen Stabilität, auch wenn dadurch Renditechancen verloren gehen. DieUrsachen dafür liegen selten in fehlendem Wissen, sondern in lang eingeübtenÜberzeugungen und Haltungen gegenüber Risiko und Verantwortung.Diese Glaubenssätze entstehen nicht zufällig. Sie sind das Resultat vonErziehung, traditionellen Rollenbildern und einem Mangel an weiblichenFinanzvorbildern. So entsteht ein Muster aus Vorsicht und Aufschub: Geld bleibtauf dem Konto liegen, statt für seine Besitzerin zu arbeiten. Inflation undniedrige Zinsen führen dazu, dass vermeintliche Sicherheit über Jahre hinwegstille Verluste bedeutet.Zwischen Geduld und PerfektionsdrangGeduld, Konsequenz und Verantwortungsbewusstsein gehören zu den größten Stärkenvieler Frauen im Umgang mit Geld. Gleichzeitig kann der Wunsch, alles perfekt zumachen, zur größten Bremse werden.Michaela Harlacher, Finanz-Mentorin und Gründerin der Moneyladies, beobachtet inihrer Arbeit immer wieder, dass das Wissen selten das Problem ist, fehlendesSelbstvertrauen dagegen schon. Viele Frauen schieben Entscheidungen auf, weilsie glauben, noch nicht genug zu wissen. Doch wer immer auf den perfekten Momentwartet, verpasst Chancen.Zahlen, die zu denken gebenDie Folgen zeigen sich deutlich: Frauen besitzen in Deutschland im Schnitt nur76 Prozent des Vermögens von Männern und halten lediglich 43 Prozent desNettovermögens. Laut einer DWS-Studie investieren nur rund 30 Prozent der Frauenüberhaupt in Finanzprodukte.Besonders spürbar wird die Lücke im Alter: Frauen ab 65 Jahren beziehen 39Prozent weniger Alterseinkünfte als Männer. 54 Prozent der vermögensarmenBevölkerung sind weiblich. Frauen sind also überproportional häufig von geringemVermögen betroffen.