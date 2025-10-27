Sicher statt smart? Wie alte Glaubenssätze Frauen vom Vermögensaufbau bremsen (FOTO)
Finningen (ots) - Viele Frauen sparen zwar, aber sie investieren nicht. Während
Männer oft bereit sind, Risiken einzugehen, halten sich Frauen zurück, aus
Angst, etwas falsch zu machen oder Geld zu verlieren. Dahinter steckt selten
mangelndes Wissen, sondern tief verankerte Glaubenssätze: Sicherheit statt
Rendite, Vorsicht statt Wachstum. Das Ergebnis ist fatal - eine wachsende
Vermögenslücke, die im Alter zur echten Bedrohung wird.
Frauen haben ein unglaubliches Gespür für Verantwortung, aber genau das steht
ihnen beim Vermögensaufbau oft im Weg. Dieser Beitrag zeigt, wie Frauen ihre
Denkmuster durchbrechen, klüger investieren und finanzielle Selbstbestimmung
erreichen können, ohne ihre Werte über Bord zu werfen.
Männer oft bereit sind, Risiken einzugehen, halten sich Frauen zurück, aus
Angst, etwas falsch zu machen oder Geld zu verlieren. Dahinter steckt selten
mangelndes Wissen, sondern tief verankerte Glaubenssätze: Sicherheit statt
Rendite, Vorsicht statt Wachstum. Das Ergebnis ist fatal - eine wachsende
Vermögenslücke, die im Alter zur echten Bedrohung wird.
Frauen haben ein unglaubliches Gespür für Verantwortung, aber genau das steht
ihnen beim Vermögensaufbau oft im Weg. Dieser Beitrag zeigt, wie Frauen ihre
Denkmuster durchbrechen, klüger investieren und finanzielle Selbstbestimmung
erreichen können, ohne ihre Werte über Bord zu werfen.
Sicherheitsdenken als Bremsklotz
Frauen verfolgen beim Umgang mit Geld häufig einen vorsichtigen Kurs. Sie
bevorzugen Stabilität, auch wenn dadurch Renditechancen verloren gehen. Die
Ursachen dafür liegen selten in fehlendem Wissen, sondern in lang eingeübten
Überzeugungen und Haltungen gegenüber Risiko und Verantwortung.
Diese Glaubenssätze entstehen nicht zufällig. Sie sind das Resultat von
Erziehung, traditionellen Rollenbildern und einem Mangel an weiblichen
Finanzvorbildern. So entsteht ein Muster aus Vorsicht und Aufschub: Geld bleibt
auf dem Konto liegen, statt für seine Besitzerin zu arbeiten. Inflation und
niedrige Zinsen führen dazu, dass vermeintliche Sicherheit über Jahre hinweg
stille Verluste bedeutet.
Zwischen Geduld und Perfektionsdrang
Geduld, Konsequenz und Verantwortungsbewusstsein gehören zu den größten Stärken
vieler Frauen im Umgang mit Geld. Gleichzeitig kann der Wunsch, alles perfekt zu
machen, zur größten Bremse werden.
Michaela Harlacher, Finanz-Mentorin und Gründerin der Moneyladies, beobachtet in
ihrer Arbeit immer wieder, dass das Wissen selten das Problem ist, fehlendes
Selbstvertrauen dagegen schon. Viele Frauen schieben Entscheidungen auf, weil
sie glauben, noch nicht genug zu wissen. Doch wer immer auf den perfekten Moment
wartet, verpasst Chancen.
Zahlen, die zu denken geben
Die Folgen zeigen sich deutlich: Frauen besitzen in Deutschland im Schnitt nur
76 Prozent des Vermögens von Männern und halten lediglich 43 Prozent des
Nettovermögens. Laut einer DWS-Studie investieren nur rund 30 Prozent der Frauen
überhaupt in Finanzprodukte.
Besonders spürbar wird die Lücke im Alter: Frauen ab 65 Jahren beziehen 39
Prozent weniger Alterseinkünfte als Männer. 54 Prozent der vermögensarmen
Bevölkerung sind weiblich. Frauen sind also überproportional häufig von geringem
Vermögen betroffen.
Frauen verfolgen beim Umgang mit Geld häufig einen vorsichtigen Kurs. Sie
bevorzugen Stabilität, auch wenn dadurch Renditechancen verloren gehen. Die
Ursachen dafür liegen selten in fehlendem Wissen, sondern in lang eingeübten
Überzeugungen und Haltungen gegenüber Risiko und Verantwortung.
Diese Glaubenssätze entstehen nicht zufällig. Sie sind das Resultat von
Erziehung, traditionellen Rollenbildern und einem Mangel an weiblichen
Finanzvorbildern. So entsteht ein Muster aus Vorsicht und Aufschub: Geld bleibt
auf dem Konto liegen, statt für seine Besitzerin zu arbeiten. Inflation und
niedrige Zinsen führen dazu, dass vermeintliche Sicherheit über Jahre hinweg
stille Verluste bedeutet.
Zwischen Geduld und Perfektionsdrang
Geduld, Konsequenz und Verantwortungsbewusstsein gehören zu den größten Stärken
vieler Frauen im Umgang mit Geld. Gleichzeitig kann der Wunsch, alles perfekt zu
machen, zur größten Bremse werden.
Michaela Harlacher, Finanz-Mentorin und Gründerin der Moneyladies, beobachtet in
ihrer Arbeit immer wieder, dass das Wissen selten das Problem ist, fehlendes
Selbstvertrauen dagegen schon. Viele Frauen schieben Entscheidungen auf, weil
sie glauben, noch nicht genug zu wissen. Doch wer immer auf den perfekten Moment
wartet, verpasst Chancen.
Zahlen, die zu denken geben
Die Folgen zeigen sich deutlich: Frauen besitzen in Deutschland im Schnitt nur
76 Prozent des Vermögens von Männern und halten lediglich 43 Prozent des
Nettovermögens. Laut einer DWS-Studie investieren nur rund 30 Prozent der Frauen
überhaupt in Finanzprodukte.
Besonders spürbar wird die Lücke im Alter: Frauen ab 65 Jahren beziehen 39
Prozent weniger Alterseinkünfte als Männer. 54 Prozent der vermögensarmen
Bevölkerung sind weiblich. Frauen sind also überproportional häufig von geringem
Vermögen betroffen.
Autor folgen