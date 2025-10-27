Sicher statt smart? Wie alte Glaubenssätze Frauen vom Vermögensaufbau bremsen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Finningen (ots) - Viele Frauen sparen zwar, aber sie investieren nicht. Während
    Männer oft bereit sind, Risiken einzugehen, halten sich Frauen zurück, aus
    Angst, etwas falsch zu machen oder Geld zu verlieren. Dahinter steckt selten
    mangelndes Wissen, sondern tief verankerte Glaubenssätze: Sicherheit statt
    Rendite, Vorsicht statt Wachstum. Das Ergebnis ist fatal - eine wachsende
    Vermögenslücke, die im Alter zur echten Bedrohung wird.

    Frauen haben ein unglaubliches Gespür für Verantwortung, aber genau das steht
    ihnen beim Vermögensaufbau oft im Weg. Dieser Beitrag zeigt, wie Frauen ihre
    Denkmuster durchbrechen, klüger investieren und finanzielle Selbstbestimmung
    erreichen können, ohne ihre Werte über Bord zu werfen.

    Sicherheitsdenken als Bremsklotz

    Frauen verfolgen beim Umgang mit Geld häufig einen vorsichtigen Kurs. Sie
    bevorzugen Stabilität, auch wenn dadurch Renditechancen verloren gehen. Die
    Ursachen dafür liegen selten in fehlendem Wissen, sondern in lang eingeübten
    Überzeugungen und Haltungen gegenüber Risiko und Verantwortung.

    Diese Glaubenssätze entstehen nicht zufällig. Sie sind das Resultat von
    Erziehung, traditionellen Rollenbildern und einem Mangel an weiblichen
    Finanzvorbildern. So entsteht ein Muster aus Vorsicht und Aufschub: Geld bleibt
    auf dem Konto liegen, statt für seine Besitzerin zu arbeiten. Inflation und
    niedrige Zinsen führen dazu, dass vermeintliche Sicherheit über Jahre hinweg
    stille Verluste bedeutet.

    Zwischen Geduld und Perfektionsdrang

    Geduld, Konsequenz und Verantwortungsbewusstsein gehören zu den größten Stärken
    vieler Frauen im Umgang mit Geld. Gleichzeitig kann der Wunsch, alles perfekt zu
    machen, zur größten Bremse werden.

    Michaela Harlacher, Finanz-Mentorin und Gründerin der Moneyladies, beobachtet in
    ihrer Arbeit immer wieder, dass das Wissen selten das Problem ist, fehlendes
    Selbstvertrauen dagegen schon. Viele Frauen schieben Entscheidungen auf, weil
    sie glauben, noch nicht genug zu wissen. Doch wer immer auf den perfekten Moment
    wartet, verpasst Chancen.

    Zahlen, die zu denken geben

    Die Folgen zeigen sich deutlich: Frauen besitzen in Deutschland im Schnitt nur
    76 Prozent des Vermögens von Männern und halten lediglich 43 Prozent des
    Nettovermögens. Laut einer DWS-Studie investieren nur rund 30 Prozent der Frauen
    überhaupt in Finanzprodukte.

    Besonders spürbar wird die Lücke im Alter: Frauen ab 65 Jahren beziehen 39
    Prozent weniger Alterseinkünfte als Männer. 54 Prozent der vermögensarmen
    Bevölkerung sind weiblich. Frauen sind also überproportional häufig von geringem
    Vermögen betroffen.
