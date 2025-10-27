DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STMicro auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern hänge einstweilen in einer Umbauphase, schrieb Johannes Schaller in seiner am Montag vorliegenden Auswertung ordentlicher Quartalsergebnisse. Langfristig bleibt er optimistisch, auch wenn er seine Schätzungen für 2026 kappte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 21,63EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Johannes Schaller
Analysiertes Unternehmen: STMicro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
