Horror für Vermieter: Darum ist der US-Mietmarkt in Schieflage

Stattdessen verschiebt sich die Hoffnungsmarke nun Richtung 2026 oder gar 2027. Besonders in Bundesstaaten wie Texas, Arizona oder Colorado geraten Vermieter enorm unter Druck.

Seit Monaten locken Wohnungsanbieter in zahlreichen Metropolen mit satten Rabatten, Gratiswochen oder anderen Vergünstigungen. Der Grund: Nach Jahren eines massiven Bau-Booms stehen in vielen Regionen weit mehr neue Wohnungen leer als angenommen. Eigentümer hatten fest damit gerechnet, ihre Preisgestaltung spätestens 2025 wieder durchsetzen zu können.

Städte wie Austin, Phoenix oder Denver melden Preisrückgänge. In Denver müssen beispielsweise Zugeständnisse an den Mieter gebracht werden, damit Einheiten überhaupt vermietet werden – sogar bei Premium-Anlagen mit Pool, Fitnessstudio und Dachterrasse.

Teilweise akzeptieren Vermieter monatelanges mietfreies Mieten, verteilen Einkaufsgutscheine, kostenlose Parkplätze oder sogar die Übernahme der Umzugskosten, um Mieter zum Abschluss eines Mietvertrags zu bewegen.

Wenn das nicht reicht, greifen sie auf Preissenkungen zurück. Im vergangenen Monat sank die landesweite Durchschnittsmiete im Vergleich zum August um 0,3 Prozent. Dies ist der stärkste Rückgang in einem September seit über 15 Jahren, wie das Datenunternehmen CoStar berichtet.

Ein weiteres Problem für die Branche: Junge Erwachsene halten sich zurück. Die Arbeitsmarktlage unter Berufseinsteigern ist angespannt. Die Arbeitslosenquote der 20- bis 24-Jährigen in den USA lag im August bei 9,2 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote.

Viele kürzen ihre Wohnpläne zusammen – teilen Wohnungen, verlängern WG-Zeiten oder ziehen wieder bei den Eltern ein. Damit bricht ein Nachfragesegment weg, auf das sich der Markt bislang verlassen konnte.

Auch die gesamtwirtschaftliche Lage spielt hinein. Arbeitgeber stellen weniger ein, wodurch Umzüge in beliebte Regionen des Südens und Westens nachlassen.

Während Vermieter versuchen, mit kreativen Angeboten attraktiv zu bleiben, freuen sich die Menschen, die sich auf Wohnungssuche befinden. Sie können auswählen, verhandeln – und von einer Mietpreisentspannung profitieren, die selbst Experten überrascht.

Die sonst so heiße Sommersaison im Vermietungsgeschäft verlief 2025 ungewöhnlich kalt: Wohnungen blieben länger leer, Preisauftriebe fielen aus.

Für die Inflation ist das ein wichtiger Bremsfaktor, da Wohnkosten im Verbraucherpreisindex eine zentrale Rolle spielen. Doch die große Frage bleibt: Wie lange hält dieser Vorteil für Mieter an?

Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und Analysten gingen davon aus, dass das Jahr 2025 das Jahr sein würde, in dem sich das Überangebot ausgleichen würde und sie ihre Preismacht zurückgewinnen würden.

Doch Branchenkenner rechnen weiterhin mit einer langen Durststrecke für Vermieter – und einer Phase, in der Mieter die stärkeren Karten in der Hand behalten.

Analysten des Datenunternehmens Yardi Matrix haben kürzlich ihre Prognosen für das Mietwachstum im Jahr 2027 gesenkt. Sie erwarten in diesem Jahr ein "verhalteneres“ Wachstum, da mehr neue Wohnungen auf den Markt kommen als ursprünglich erwartet.

